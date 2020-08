Frontend Developer (m/w/d) E-Health Unternehmen bei Ideamed Digital GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin September 2020

Wir sind ein junges E-Health Unternehmen mit Sitz in München und gehören zur familiengeführten Gesundheitsgruppe Ideamed, die seit mehreren Generationen ein führendes Unternehmen der Gesundheitsversorgung ist.



Wir bei Ideamed Digital sind überzeugt davon, dass sich der Gesundheitsmarkt aktuell rapide wandelt und in den nächsten Jahren durch Digitalisierung geprägt sein wird. Hier setzen wir an und entwickeln komplexe und qualitativ hochwertige Gesundheitsanwendungen im Bereich Psychosomatik und Psychotherapie, um Patienten im Alltag und bei der Genesung von psychischen Erkrankungen zu helfen und Therapeuten in Ihrer Arbeit mit Ihren Patienten bestmöglich zu unterstützen.

Mit unserer Mental Health Platform gehen wir neue Wege in der psychotherapeutischen Versorgung. Unser Ziel ist es, Patienten bei der Genesung zu begleiten und Therapeuten in Ihrer Arbeit mit Ihren Patienten bestmöglich zu unterstützen. Für unser Entwicklerteam suchen wir engagierte Profis, die gerne in einem agilen Start-Up-Umfeld arbeiten und zugleich die finanzielle Sicherheit eines etablierten Unternehmensverbundes im Rücken schätzen. Klingt gut? Dann gestalte unser Produkt von Beginn an mit und bewirb Dich jetzt als Frontend Developer (m/w/d).

Deine Aufgaben:

Du kreierst leistungsfähige und effiziente Frontend-Komponenten um Anforderungen umzusetzen, Probleme zu beheben und Optimierungspotenziale zu identifizieren.

In einem agilen Umfeld arbeitest du eng mit den Backend Entwicklern sowie anderen Teammitgliedern zusammen, um innovative Frontend Lösungen zur entwicklen.

Du entwickelst Ideen für neue Produkte und berätst den Product Owner bei der Gestaltung und Planung neuer Funktionen.

Durch Fort- und Weiterbildungen und das Beobachten der Trends in der Branche bleibst du immer up-to-date hinsichtlich neuer Programmiersprachen und technischen Anforderungen.

Dein Profil:

Solide Kenntnisse in HTML und CSS.

Gutes Verständnis von modernem JavaScript (ES2015 und darüber hinaus).

Mindestens ein Jahr Erfahrung mit React.JS.

Erfahrung in der testgetriebenen Entwicklung und einer transparenten Code-Dokumentation.

Erfahrung in der Zusammenarbeit in einem interdisziplinären, agilen Scrum-Team.

Starke analytische Fähigkeiten.

Fließende Englischkenntnisse.

Was wir bieten:

Wir sind ein kreatives & dynamisches Team, gehen wertschätzend miteinander um und profitieren vom offenen & konstruktiven Austausch untereinander.

Bei uns wird man gehört, kann seine Ideen einbringen, etwas aufbauen und neue Wege gehen.

Die Ideamed wächst als Familienunternehmen immer weiter und wir wachsen mit: Weiterbildung und -entwicklung stehen bei uns im Fokus.

Wir lieben es, im Herzen Münchens in einem modernen Arbeitsumfeld zu arbeiten.

Mobiles Arbeiten oder von zu Hause aus ist dank Laptop, Firmenhandy und Video-Calls kein Problem.

Ein hohes Maß an Engagement und Einsatzbereitschaft fordern auch entsprechende Erholungsphasen: 30 Tage Urlaub pro Jahr stehen Dir zur Verfügung.

Stay healthy: Ein Obstkorb und eine bunte Auswahl an kühlen Säften, Bionaden & Softdrinks stehen in unserer Küche bereit.

Wir freuen uns auf Deinen aussagekräftigen CV unter Angabe Deiner jährlichen Gehaltsvorstellung.



IDEAMED GmbH

Defreggerweg 2-6

83707 Bad Wiessee