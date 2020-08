(Junior) Beteiligungs-Controller (m/w/d) bei IFB Innovationsstarter GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

IFB Innovationsstarter GmbH - aktivster Kapitalgeber für Hamburger Startups

Mit unseren Förderprogrammen statten wir junge, innovative Unternehmen mit Startkapital aus. Zudem managen wir das Hamburger Investoren-Netzwerk. Bisher haben wir mehr als 180 Startups in Hamburg finanziert. Für unsere Unternehmensbeteiligungen (offen und still) suchen wir in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Junior) Beteiligungs-Controller:

(Junior) Beteiligungs-Controllerin / Controller (m/w/d)

Ihre Aufgaben

Als Beteiligungs-Controller arbeiten Sie interdisziplinär mit unserem Investmentteam sowie den Portfoliounternehmen zusammen und übernehmen im Rahmen des Controllings des Innovationsstarter Fonds Hamburg und des Corona Recovery Fonds insbesondere folgende Aufgaben:

Analysieren und Verarbeiten von Finanzdaten der Portfoliounternehmen

Auswerten der Reportings der Portfoliounternehmen

Beratung von Portfoliounternehmen in kaufmännischen Fragestellungen

Unterstützung in der Fondsverwaltung z. B. bez. der Wirtschaftsplanung, dem Rating der Beteiligungen und dem Aufstellen des Jahresabschlusses

Erstellung von Auswertungen, Berichten und Präsentationen

Unterstützung bei der Einführung einer Beteiligungssoftware

Ihr Profil

Sie haben ein wirtschaftswissenschaftliches oder (finanz)mathematisches Studium erfolgreich abgeschlossen und können erste einschlägige Berufserfahrung als Controller bzw. Controllerin nachweisen. Darüber hinaus wünschen wir uns:

Begeisterung für Innovation, Technologien und Unternehmertum

Sehr gute analytische Fähigkeiten sowie ein ausgeprägtes Zahlenverständnis

Ein gutes Verständnis für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge, idealerweise Erfahrung in der Rechnungslegung nach HGB/IFRS

Schnelle Auffassungsgabe, Kommunikationsstärke, Flexibilität und Teamfähigkeit sowie sicheres Auftreten und eine zielgerichtete proaktive Arbeitsweise

Sichere MS-Office Anwenderkenntnisse, insbesondere Excel, und Powerpoint

Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Einsatzfreude und Spaß an der Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld

Unser Angebot – Ihre Chance

Als Teil des Teams der IFB Innovationsstarter GmbH bietet sich Ihnen ein einzigartiger Einblick in die Hamburger Startup-Szene sowie in hochinnovative Geschäftsideen und aktuelle Technologien aller Branchen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit junge und vielversprechende Startups in ihrer Gründungsphase eng zu begleiten. Die Stelle ist unbefristet, die Bezahlung orientiert sich am TVöD. Zusätzlich können Sie sich auf flexible Arbeitszeiten, ein dynamischen Arbeitsumfeld und Gestaltungsspielräume freuen.





Sie möchten Teil unseres Teams werden? Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres frühesten Eintrittstermins per Email an die Geschäftsführung der IFB Innovationsstarter GmbH.