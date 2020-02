Digital Marketing Manager (m/w/d) bei ilohngehalt internetservices GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Über uns

Wir sind ein schnell wachsendes SaaS-Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, unseren Kunden die Hürden der Lohnabrechnung durch einfache und intelligente Softwarelösungen zu nehmen und ilohngehalt.de als führende Marke im Bereich der Online-Lohnabrechnung für kleine Unternehmen und Privatanwender zu etablieren. Dabei stützen wir uns auf die fundierte und internationale Erfahrung sowie die Finanzkraft und operative Unterstützung unseres Mutterkonzerns Paychex Inc., einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Lohnbuchhaltung und BPO.







Über die Stelle

Als Digital Marketing Manager ist es deine zentrale Aufgabe, alle Marketingaktivitäten rund um ilohngehalt zu planen, steuern und durchzuführen.

Du arbeitest dabei mit unterschiedlichen Funktionen zusammen, zum Beispiel den Digital Marketing Manager anderer Paychex-Marken, Web Analysten, Produkt Manager, Vertrieb, Support und externen Partner, insbesondere Freelancer und Agenturen. Auch auf internationaler Ebene wirst du intensiv mit Kollegen aus dem Unternehmensumfeld zusammenarbeiten und gemeinsame Kampagnen und Maßnahmen durchführen.







Dein Aufgabengebiet

Du verantwortest die eigenständige Planung, Steuerung, Durchführung und Optimierung aller Marketingkanäle, insbesondere der Online-Aktivitäten

Du bist verantwortlich für den ilohngehalt Marketingplan und die Ergebnisse (Lead Generierung, Conversion Rates, Umsatz, …)

Du entwickelst aktiv Content-Strategien, erstellst und optimierst Content in digitalen Kanälen – u.a. Website, Blog, Newsletter, Podcasts, Social Media

Du steuerst die Planung und Durchführung von Aktivitäten um unsere Marke zu stärken und weiter zu entwickeln

Du treibst die Planung und Durchführung von Kampagnen für neue und bestehende Kunden voran und arbeitest dabei mit Agenturen und dem zentralen Marketingteam in Dänemark eng zusammen

Du optimierst die Customer Journey mit besonderem Fokus auf den Customer Touchpoints und der Kundenzufriedenheit

Du betreibst aktives Management und Monitoring von Social Media, third-party Communities und Foren

Mit Unterstützung des zentralen Marketingteams in Dänemark steuerst du die Optimierung unserer SEM- und SEO-Aktivitäten zur Erreichung unserer Conversion-Ziele

Du bringst neue kreative Ideen in unser Online und Offline Marketing ein und planst und setzt das Marketing-Budget entsprechend ein

Du steigerst die Markenbekanntheit durch Kampagnen, PR und andere Maßnahmen







Das zeichnet dich aus

Du hast einen akademischen Abschluss in Kommunikation, Marketing oder ähnliches

Du konntest bereits mehrere Jahre eine breite Berufserfahrung im strategischen und operativen Marketing sammeln.

Du hast Erfahrung im B2B-Marketing und Freude and der Vermarktung von erklärungsbedürftigen und komplexen Produkten

Du verfügst über Allrounder-Qualitäten sowie eine ausgeprägte Hands-on-Mentalität gepaart mit der Fähigkeit, externe Dienstleister effizient zu steuern

Du hast fundierte Kenntnisse in den Bereichen Content Marketing und Performance Marketing und konntest bereits praktisches Wissen im Bereich der Markenführung und -entwicklung sammeln

Du hast eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, exzellente Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse sowie Leichtigkeit und Vermittlungsgeschick in der öffentlichen Präsentation unserer Marketinginitiativen zeichnen dich aus

Du hattest bereits Umgang mit CMS, NL-Management Tools und CRM-Tools

Du bist es gewohnt, eigenständig und auf Basis vorliegender Daten konzeptionell-kreative Entscheidungen zu treffen und zu vertreten

Du bist neugierig und kreativ, hast ein Gespür für gute Themen und weißt, wie Du unterschiedliche Zielgruppen erreichst und aktivierst.

Du hast Spaß am Aufbau neuer Dinge, bleibst positiv und gelassen, wenn es mal hektisch wird und findest pragmatische und kreative Lösungen die aktiv zur Entwicklung unseres Start-ups beitragen.

Du bist angetrieben von Ehrgeiz, schnellem Lernen und Offenheit und auch der Aufbau sowie Beitrag zu einer guten Teamatmosphäre sind für dich selbstverständlich.

Internationale Start-up Erfahrung und Erfahrung in Matrix-Organisationen sind ein Plus, ebenso die Erfahrung im Aufbau von Marken im B2B/SaaS Umfeld.







Das bieten wir dir

Eine attraktive Stelle in einem stark wachsenden, internationalem Softwareunternehmen

Die Sicherheit und Arbeitsstandards eines Großunternehmens, kombiniert mit den Entscheidungsspielräumen und der offenen Arbeitskultur eines Start-ups

Ein dynamisches und spannendes Arbeitsumfeld, in das du eigene Ideen einbringen und die Zukunft unserer noch jungen Marke aktiv mitgestalten kannst

Freundliches und kompetentes Team mit flachen Hierarchien; verantwortungsvolle Teamarbeit in gutem Betriebsklima

Ein modernes Büro am Berliner Zoo, mit Blick auf das Elefantentor (das ist doch mal was anderes!)

Attraktive Bezahlung mit einer jährlichen Gehaltsanpassung

Gründliche Einführung in das Unternehmen, die Produkte und das Aufgabengebiet

Kontinuierliche Weiterbildung, sowohl durch interne Trainer als auch externe Weiterbildungsangebote

Über die ilohngehalt internetservices GmbH

Die ilohngehalt internetservices GmbH ist eine 100%-ige Tochter der Paychex Inc. aus Rochester, NY, USA. Dort wurde Paychex 1971 von B. Thomas Golisano mit einem Startkapital von lediglich 3.000 USD und einem einzigen Mitarbeiter gegründet. Mittlerweile kann Paychex auf eine fast 50-jährige Erfolgsgeschichte mit 15.000 weltweiten Mitarbeitern und mehr als 620.000 Kunden zurückblicken. Die Paychex Inc. hat viele Auszeichnungen für ihren Erfolg erhalten. Schon im Jahre 2004 wurde Paychex von Forbes als eines der am besten geführten Unternehmen benannt. Ein weiteres bedeutendes Wirtschaftsmagazin, das Fortune Magazin, platzierte Paychex mehrfach auf der Liste der "100 besten Arbeitgeber für Angestellte in Amerika". Der Hauptsitz von Paychex ist in den USA. In Deutschland haben wir Standorte in Hamburg, Berlin, Dresden, Leipzig, Itzehoe, Frankfurt, Düsseldorf, Lünen und München.