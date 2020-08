Online Marketing Manager (m/w/d) bei ILT GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Das European Institute for Leadership and Transformation sucht Verstärkung für eine neue Gründung! Unsere neue Plattform soll kleineren Unternehmen nicht nur ihr tägliches Business erleichtern und neue Zugänge ermöglichen, sondern auch potentiellen Gründern, den Weg zur Gründung ebnen. Die Plattform basiert auf einem Kooperationsmodell und eröffnet Startups und Kleinunternehmern Zugang zu besonderen Rahmenverträgen und Zugängen zu Servicepartnern, die ohne die Plattform und die Gemeinschaft nicht möglich wären. Die Plattform wird in kurzer Zeit mehr als 10.000 Unternehmen vereinen und potentiell einen Umsatz von mehr als 100 Mio. Euro erzielen. Das Unternehmen ist bereits gegründet, es sind starke, internationale Partner an Bord. Erfahrene Unternehmer stehen als Investoren und Business Angel zur Verfügung, sodass unserem Erfolg nichts im Wege steht – allein Du fehlst noch!





Aufgaben

Du brennst für digitale Produkte, verstehst das 1x1 des Online-Marketings und vereinst analytisches Denken und Kreativität? Außerdem hast Du Lust, ein neues Unternehmen wesentlich mitzugestalten?

Für unseren Standort Berlin PLZ 10785 suchen wir einen erfahrenen und dynamischen Online Marketing Spezialisten.





Das ist Deine Rolle

Du gestaltest das erste MVP unseres Produktes gemeinsam mit dem Product Owner wesentlich mit, definierst Flows, Texte und bringst Dich als Impuls- und Ideengeber ein

Gemeinsam mit SEO-Experten definierst Du die optimale Seitenstruktur und begleitest die Umsetzung

Du baust die gesamtunternehmerische Online-Marketing-Strategie auf

Du bist Performance und Conversion (KPI) getrieben und kannst entsprechende Kampagnen auch mit sechsstelligen Marketingbudgets souverän aufsetzen und steuern sowie mit den passenden Tools analysieren

Du weißt wie man organische Reichweite aufbaut, aber auch wie man Zielgruppen mit Social-, Performance- und Programatic-Advertising erreicht

Du kannst sämtliche Online-Aktivitäten anhand von Reportings auswerten, identifizierst Optimierungspotenziale und leitest Handlungsempfehlungen ab

Du hast die Chance, Dir Dein eigenes Marketingteam aufzubauen





Qualifikation

Das wünschen wir uns von Dir

Relevante Berufserfahrung im Online Marketing und Web Analytics sind obligatorisch, Erfahrungen im B2B-Umfeld wären von Vorteil wie Erfahrungen mit der Skalierung von Performance-Marketing Kampagnen

Erste Führungserfahrung, abgeschlossenes Studium oder Ausbildung

Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit SEO/SEM, Analytics und Inbound-Marketing-Tools, und natürlich Excel

Neugier und Gespür für aktuelle Trends im Online Marketing

Kommunikationsstärke sowohl in Deutsch als auch Englisch

Eine hohe Eigeninitiative, Dinge voranzutreiben

Sehr gutes Verständnis für die Mechanismen von Onlinegeschäftsmodellen

Eine positive Einstellung mit einer Prise Humor

Pluspunkte gibt es für HTML-Kenntnisse





Benefits

Was wir Dir bieten:

Ein attraktives Marketing- und Produktumfeld, das Du mitentwickeln kannst

Eine frische Unternehmenskultur, in der man über neue Ideen spricht, und diese auch umsetzt

Ein Startup mit einem sehr erfahrenen Team, professionellem Experten-Netzwerk und einer Finanzierung aus einer soliden, langfristig orientierten Investorenrunde

Kommunikation auf Augenhöhe, in der Diskussion erlaubt und erwünscht ist

Wir schaffen ein flexibles und sehr dynamisches Arbeitsumfeld – Du entscheidest wann und von wo Du arbeitest

Kaffee, Obst & Getränke bis hin zum Yogakurs sind inklusive

Wir zahlen Dein BVG Ticket

Wir setzen auf eine Kultur des Vertrauens und bieten ein attraktives Gesamtpaket bis hin zu Mitarbeiterbeteiligungen





Interessiert?

Schick uns bitte Deine Online-Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und Eintrittstermin an Giulia.