Frontend Developer (m/w/d) bei Implisense GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Über uns

Die Implisense GmbH ist ein preisgekröntes, 2013 gegründetes Berliner IT-Startup im Bereich B2B Marketing- und Sales-Analytics.

Wir suchen Verstärkung im Bereich Frontend Development. Deine Aufgaben sind die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres öffentlichen Firmenportals, das monatlich mehrere zehntausend Nutzer hat. Dazu arbeitest Du in einem Team mit UI/UX-Designern und anderen Frontend Entwicklern.





Erforderliche Fähigkeiten oder Kenntnisse

Erfahrung mit Javascript/HTML/CSS

Deutsch und Englisch fließend

Teamfähigkeit

Hohes persönliches Interesse und Engagement zur kontinuierlichen Weiterentwicklung





Zusätzliche Fähigkeiten oder Interessen

Typescript

Vue.js

SCSS/Sass

Svelte/Sapper

Ruby on Rails

Kubernetes bzw. Container Orchestrierung

Docker, rkt o.ä.

CI-Pipelines (Gitlab-CI o.ä.)

Tischtennis

Bei uns erwartet Dich eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Arbeit an einer der größten deutschen Firmensuchmaschinen. Teamarbeit steht bei uns an erster Stelle. Wir unternehmen regelmäßige Hackathons und Reisen ins Ausland. Nach Mallorca, Prag, Marrakesch und der Algarve planen wir gerade das nächste Event. Tischtennis, Kaffee, Snacks und Drinks stehen in unserem sonnigen Büro im Norden Berlins zur Verfügung. Flexible Arbeitszeiten und optionales Home-Office sind kein Problem. Frauen sind ausdrücklich zur Mitarbeit in unserem Team eingeladen.

Bitte sende Deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und relevanten Zeugnissen in deutscher oder englischer Sprache über das Formular auf unserer Karriereseite.

Wir freuen uns auf unser 16. Mitglied im Implisense-Team!