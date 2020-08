Head of Sales (w/m/d) E-Learning-System bei Increase Your Skills GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin September 2020

Du hast Lust ein eigenes Vertriebsteam in einem aufstrebenden Start-Up zu leiten? Dann bist du bei uns genau richtig. Wir suchen für unser erfolgreiches Vertriebsteam tatkräftige Unterstützung.



Wer sind wir?



Das Kernprodukt der Increase Your Skills GmbH ist das selbstständig entwickelte Learning-Management-System (E-Learning-System) zur Bereitstellung von Onlinekursen. Wir haben es uns seit 2017 zur Aufgabe gemacht, effiziente Lösungen zur Schulung von Angestellten im Bereich Informationssicherheit und Datenschutz zu bieten. Unser motiviertes Team entwickelt Awareness-Kurse, mit denen unsere Kundschaft überall Ihren Wissensstand zeitungebunden, geräteunabhängig und flexibel durch kompakte Wissensaufbereitung und Tests erhöhen kann. Dabei setzen wir auf interaktive und animierte Inhalte, die den Spaß am Lernen fördern und den Lernerfolg der Teilnehmenden verbessern. Seit Anfang 2020 kümmert sich ein 10-köpfiges Team um den Aufbau spannender Awareness-Trainings.





Deine Aufgabenbereiche:



Du bist verantwortlich für die Leitung und strategische Ausrichtung unseres Vertriebsteams. Dabei entwickelst du selbstständig neue Vertriebskonzepte und setzt sie mit deinem Vertriebsteam um. In deiner Tätigkeit hast du immer den Markt im Blick, analysierst kontinuierlich den Wettbewerb und identifizierst neue Trends. Du stellst den Informationsfluss sicher, aber schaffst auch weitere Prozesse und die Professionalisierung der aktuellen Operation. Vorhandene Prozesse überprüfst du auf Qualität, Sicherheit und die Zufriedenheit unserer Kundschaft. Du koordinierst und organisierst die Zusammenarbeit mit unserer Marketing-Abteilung und externen Dienstleistern. In deiner Funktion berichtest du deine Arbeitsprozesse direkt der Geschäftsführung. Du bist unsere Ansprechperson für alle Fragen rund um Vertrieb.





Das bringst du mit:



In erster Linie solltest du für unsere Geschäftsidee „brennen“ und Lust haben neue Vertriebskonzepte zu entwickeln. In deinem Lebenslauf solltest du eine fundierte und erfolgreiche Berufspraxis im Vertrieb nachweisen können. Dabei solltest du erste Führungserfahrungen im agilen Management gesammelt haben. Wir streben eine internationale Ausrichtung unseres Unternehmens an, deshalb solltest du sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse mitbringen. Deine Arbeitsweise ist strukturiert und du kennst dich mit KPIs und Sales-Prozessen aus. Deine Kollegen beschreiben dich als ehrgeizig, motiviert und leistungsorientiert. Du weißt, wie man sehr gute Sales-Mitarbeitende rekrutiert, trainiert und motiviert. Eine positive Ausstrahlung, professionelles Auftreten, sehr gute Kommunikationskenntnisse und ein ausgezeichnetes Verhandlungsgeschick sind für uns wichtig. Es ist von Vorteil, wenn du Grundkenntnisse im Marketing hast.





Das bieten wir:



Wir bieten dir einen festen Arbeitsplatz im Herzen Leipzig an. Unser Büro befindet sich nur wenige Gehminuten vom Leipziger Markt entfernt. Du wirst von unserem motivierten Team kompetent eingearbeitet und kannst flexibel entscheiden, wann du arbeiten möchtest. Dabei können wir dir ein angenehmes Arbeitsklima bieten, dass sich durch flache Hierarchien auszeichnet. In unserem Unternehmen setzen wir auf eine starke Firmen- und Teamkultur mit dem Fokus auf Feedback und persönliche Entwicklung. Es erwarten dich spannende Aufgaben, die Möglichkeit auf Home-Office und die Option sich im Büro oder bei externen Veranstaltungen weiterzubilden. Natürlich sorgen wir für eine betriebliche Altersvorsorge, um deine Zukunft zu sichern. Als Gehalt stellen wir dir ein kompetitives Paket aus Fixgehalt und variabler Vergütung zur Verfügung. Du kannst dein zukünftiges Team auf unserer Website kennenlernen. Schau doch mal vorbei! Wir freuen uns auf deine Bewerbung.



Du hast Interesse?



Dann richte bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Gehaltsvorstellung und Zeugnisse) per E-Mail an Herrn Mick Zander. Bitte verzichte auf ein Bewerbungsfoto. Für uns zählen deine Motivation und Begeisterung für unsere Geschäftsidee.