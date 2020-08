Trainee (m/w/d) - Vertrieb & Beratung bei indigo growth GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin September 2020

Über uns

Die Indigo Growth GmbH in Düsseldorf bündelt als Inkubator unter einem Dach verschiedene digitale Wachstumsprojekte für unsere Kunden. Unsere Mission ist es, Unternehmen mit besonderen Produkten und Dienstleistungen mehr Kunden, Umsatz und Erfolg zu bringen.

Gut sind viele - exzellent nur sehr wenige.

Unser Job ist, es unsere Kunden zur Exzellenz und so zu Wachstum und Erfolg zur verhelfen. Und zwar durch:

Ein herausragendes Angebot , das die (insgeheimen) Wünsche der Kunden anspricht

, das die (insgeheimen) Wünsche der Kunden anspricht Einen skalierbaren Kundenakquise-Ansatz mittels Online Marketing

Ein hervorragendes Verkaufsteam mit effektiven Verkaufstechniken

Ein hervorragendes Verkaufsteam mit Ein Produkt- oder eine Dienstleistungs- Erlebnis , das die Kundenerwartungen übertrifft

, das die Kundenerwartungen übertrifft Skalierbare, digitale und kosten-effiziente Fulfillment-Prozesse

Fulfillment-Prozesse Stabile, schlanke & kosten-effiziente Backoffice-Prozess

Komm in unser Team und lerne mit welchen digitalen Tools und welchen Kern-Fähigkeiten man in 2020 erfolgreich Geschäfte aufbaut.







Dein Weg zur Exzellenz: 12-Monate-Training-Programm

Wir suchen Mitarbeiter (m/w/d) für unser Büro in Düsseldorf, die uns im Bereich Vertrieb & Beratung unterstützen. Ziel des Training-Programms ist die anschließende Übernahme in eine Vollzeit Festanstellung als Kundenberater in unserem Vertriebsteam.





Deine Aufgaben

Den Kontakt mit Interessenten halten (telefonisch & online).

Potenzielle Kunden für ein Beratungsgespräch vorqualifizieren.

Kunden hinsichtlich ihrer Ziele beraten.

Unsere Kundenberater im Tagesgeschäft unterstützen.





Das solltest du mitbringen

Abgeschlossene Ausbildung ist hilfreich, aber nicht erforderlich.

Die Fähigkeit, bestehenden Prozessen zu folgen.

Schnelle Auffassungsgabe und hohe Disziplin.

Starke kommunikative Fähigkeiten und ein ausgeprägtes Gespür für Präzision.

Guter Umgang mit Leistungsdruck.

Eine ruhige, angenehme und attraktive Stimme.

Saubere und fehlerfreie schriftliche Ausdrucksform in Deutsch.

Super wäre, wenn du auch gut englisch sprichst.

Erfahrung mit bzw. Interesse an Meditation.

Vorkenntnisse in den Themen Vertrieb, Online-Marketing, Coaching und Beratung sind von Vorteil.





Wir bieten

Exklusives Fachwissen. Unsere Mitarbeiter werden mit dem aktuellsten Wissen aus den Bereichen Coaching, Vertrieb, Strategie und Online-Marketing geschult. Wir investieren jedes Jahr einen hohen Betrag in Coaching und Trainings mit einigen der bekanntesten Top-Experten in diesen Disziplinen und geben dieses an dich weiter.

Unsere Mitarbeiter werden mit dem aktuellsten Wissen aus den Bereichen Coaching, Vertrieb, Strategie und Online-Marketing geschult. Wir investieren jedes Jahr einen hohen Betrag in Coaching und Trainings mit einigen der bekanntesten Top-Experten in diesen Disziplinen und geben dieses an dich weiter. Faire Vergütung. Wir vergüten unsere Teammitglieder monatlich pünktlich und bezahlen diese fair auf Basis ihres eingebrachten Werts. Es gibt bei uns keine Praktikanten oder kostenlose Arbeitskräfte.

High-Performance-Team. Alle Kolleginnen und Kollegen in unserem Team übernehmen von Tag 1 an Verantwortung für die Erfolge unserer Kunden. Du bist hier keine kleine Nummer. Jede Person, die bei uns anfängt, wird für eine spezielle Aufgabe ausgewählt und von unseren Experten im Team persönlich trainiert. Du wirst nur von uns eingestellt, wenn wir langfristiges Potential bei uns für dich sehen.

Tolle Arbeitsatmosphäre. Im Vertrieb ist ein positives Umfeld wichtig. Denn nur wer gut gelaunt ist, kann Menschen begeistern. Der Umgang untereinander ist sehr kollegial und familiär. Wir ziehen alle am gleichen Strang und motivieren uns gegenseitig Bestleistungen zu erzielen und persönlich zu wachsen.





Bisher wenig Vertriebserfahrung? Quereinsteiger?

Während der Einarbeitung erlernst du alles was zur Ausführung des Jobs notwendig ist. Vorkenntnisse im Vertrieb sind somit nicht notwendig, aber von Vorteil. Die Einarbeitungsphase dauert in der Regel 2-4 Monate.





Bewirb dich jetzt!

Wir suchen Menschen, die etwas bewegen wollen, an unsere Vision glauben und uns dabei unterstützen wollen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wir sind ein dynamisches Team und haben ein Umfeld geschaffen, in dem jeder den anderen unterstützt und positiv eingestellt ist. Du brauchst keine Vorerfahrungen, Ausbildungen oder abgeschlossenes Studium, um dich bei uns zu bewerben. Wir bringen dir alles bei, was du wissen musst und geben dir die Chance, dich weiterzuentwickeln.

Uns interessieren deine Stärken und deine Persönlichkeit, nicht deine Noten oder Ausbildungen.

Schicke uns eine Email.

Bitte gib diese Daten vollständig an, damit wir uns ein erstes Bild von dir machen können und dich in unseren Bewerbungsprozess aufnehmen. Deinen Vor- und Nachnamen