Social Media & Community Manager (m/w/d) bei Intermate Media GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin September 2020

Über uns

In fünf Jahren hat sich INTERMATE zu einer der Markt-definierenden und führenden Influencer Marketing Agenturen in Europa entwickelt. Mit einem umfassenden technologischen Ökosystem setzen wir Kampagnen Daten- und Performance-getrieben um. Mit einer eigenen Produktionsfirma ergänzen wir diesen datengetriebenen Ansatz um Social 1st getriebene Content Erstellung. So kreieren wir als strategischer Partner von Kunden wie Mercedes, TUI, Coca-Cola, NIVEA, REWE, Vodafone oder Volkswagen umfassende Kampagnen und Entertainment-Formate auf Plattformen wie Instagram, TikTok und YouTube.







Was Du machst

• Du betreust alle sozialen Netzwerke und steigerst die Interaktionen auf allen relevanten Social Media Kanälen unseres Kunden (Facebook und Instagram)

• Du betreust alle Phasen des Social Media Managements eigenverantwortlich

• Du kommentierst und interagierst mit der Social Media Audienz auf einer täglichen Basis

• Du analysierst das Kundenfeedback und lieferst neue Ideen und Feedback für unseren Kunden

• Du arbeitest eng mit unserem Social Advertising Manager zusammen







Was Du brauchst

• Du hast mindestens 1 Jahr Berufserfahrung im Bereich Social Media Management gesammelt, insbesondere im Community Management

• Du hast Erfahrung in der Kundenkommunikation und ein professionelles Auftreten

• Du hast ein gutes Gespür für aktuelle Trends und eine Begeisterung für neue Themen

• Du besitzt eine hohe Motivation und Lernbereitschaft, sowie eine zuverlässige und eigenverantwortliche Arbeitsweise

• Du hast sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift







Was wir Dir bieten

• Mitarbeit in einer Industrie, welche die Zukunft der Unterhaltungs- und Werbeindustrie maßgeblich prägen wird

• Spannende und herausfordernde (internationale) Projekte

• Ein modern eingerichtetes Arbeitsumfeld

• Eine offene Unternehmenskultur mit familiärer Atmosphäre

• Interne Weiterbildungen

• Hohe Verantwortung