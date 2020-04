Director (m/w/d) Sales bei expertcloud.de GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Über uns

Wir von der expertcloud stehen für flexiblen, skalierbaren, nachhaltigen und qualitativ hochwertigen Kundenservice. Mit unseren über 200 freiberuflichen Kundenservice Experten weltweit machen wir den Kundenservice in Deutschland ein Stück besser. Zu unseren Kunden zählen unter anderem namhafte Firmen aus der e-Commerce- und Verlagsbranche, wie beispielsweise Outfittery oder Mr. Spex. Unser Team in Berlin-Kreuzberg und unsere Service Experten in der Cloud arbeiten seit 2010 gemeinsam daran, den Kundenservice der Zukunft zu gestalten. Um die nächste Stufe zu erreichen, sind wir nun auf der Suche nach einer Director Sales (m/w/d).





Die Stelle ist wie für dich gemacht, wenn dir die folgenden Aufgaben Spaß machen

Passend zur Unternehmensstrategie leitest du die Vertriebsstrategie ab und entwickelst daraus ein Vertriebskonzept.

Du definierst, testest und entwickelst mit dem Management (neue) Marktsegmente.

Du entwickelst in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung ein passendes Pricingmodell.

Du recherchierst und akquirierst passende und relevante Neukunden.

Ob Mail-Kampagnen, Cold Calls, Business Netzwerke, Messen, etc., du kreierst für die entsprechenden Kanäle die passenden Kampagnen und Ansprachestrategien.

Du erstellst Kundenpräsentationen, die aussagekräftig, auf den Punkt und gleichzeitig kreativ und ansprechend sind.

Du überzeugst mit deiner Persönlichkeit beim Kunden vor Ort.

Du strickst passende Angebote, verhandelst Verträge und schließt diese auch ab.

Auch Networking auf Messen oder relevanten Veranstaltungen ist ein Teil deiner Arbeit. Hier hältst du Vorträge und Präsentationen, um expertcloud und den New Work-Ansatz dahinter in die Welt zu bringen.

Du baust dir dein eigenes Vertriebs-/Marketing Team auf.

Als Teil des Managementkreises gestaltest du aktiv die Zukunft des Unternehmens mit.





Wenn dich die oben beschriebenen Aufgaben reizen, prüfe in unserer folgenden Profilbeschreibungen, ob deine Erfahrungen und dein Mindset zu uns passen



Sales

Du hast mehrjährige Erfahrung im operativen Sales Bereich, hast also nicht nur ein Team geleitet, sondern mit angepackt.

Du nimmst auch heute noch gerne "den Hörer in die Hand" und machst den ein oder anderen Cold Call auf Basis deiner Erfahrungen.

Dein Verkaufsstil ist authentisch, wertschätzend und hat Hand und Fuß.

Du hast bereits selbst professionelle Präsentationen erstellt.

Du erstellst gerne ansprechende und individuell auf den Kunden zugeschnittene Angebote.

Du bist erfahren im Verhandeln, vom Preis bis hin zu den Vertragsdetails.

Du bringst Biss, Empathie, Durchhaltevermögen und die nötigen Kommunikationsskills mit, um einen Kunden zu überzeugen.

Du kannst auch mal "nein" sagen, wenn der Kunde nicht zu uns passt.

Du hast stets Lust dich neu auszuprobieren und andere Wege zu gehen.





Marketing

Du hast bereits Erfahrung im Content Marketing.

Du bist in der Lage Texte zielgruppenspezifisch zu formulieren und relevante Inhalte in relevanten Kanälen zu verbreiten.

Führung

Du bringst mehrjährige Erfahrung im Zusammenstellen und Führen von Teams mit.

Dein Führungsstil ist kooperativ, wertschätzend und auf Augenhöhe.

Du hast bereits erste Erfahrung im Führen von Remote-Teams.





Persönlichkeit

Du verkaufst nicht nur um zu verkaufen, sondern um einen Mehrwert für den Kunden und dein Unternehmen zu schaffen.

Dich begeistert New Work und du hast selber Lust darauf in einem Remote-Team zu arbeiten.

Du bist selbstreflektiert, ein Teamplayer und hast Hunger auf Ergebnisse.

Du liebst es die Verantwortung für etwas inne zu haben und fühlst dich für deine Aufgaben stets selbst accountable.

Du suchst Ursachen für Fehler zuerst bei dir selbst und zeigst nicht mit dem Finger auf andere.

Wenn du unsere Core Values liest fühlst du dich angesprochen.





Worauf du dich freuen kannst

Mittelfristig braucht das Unternehmen einen zweiten Geschäftsführer - das ist deine Chance!

Du bist Teil eines großartigen Teams von ca. 15 Festangestellten und ca. 200 Freelancern mit Sitz in Berlin-Kreuzberg und einer immer größer werdenden Cloud Community. Gemeinsam denken wir seit 2010 den Bereich Kundenbetreuung und Service Center neu und vollkommen anders.

Du kannst jederzeit im Homeoffice arbeiten. Kommst du ins Büro, stehen dir Getränke, Kaffee, Obst und Nüsse zur Verfügung.

Wir sind kein Startup mehr, und dennoch erwarten dich kurze Wege, viel Freiheiten und eine lockere Atmosphäre.





Was solltest du noch wissen und wie geht es weiter?

Wichtig zu wissen, bevor du auf "Jetzt bewerben" klickst: Du hast zunächst kein Team, sondern die Freiheit den Sales Bereich selbst zu gestalten und dir mittelfristig (im Laufe des nächsten Jahres) ein Team aufzubauen. Bis dahin gilt es operativ noch selbst anzupacken, dabei aber auch die Strategie und die Weiterentwicklung des Unternehmens mitzugestalten. Das klingt spannend für dich? Dann bewirb dich jetzt!