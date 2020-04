Mitarbeiter (m/w/d) Kampagnen- und Prozessmanagement bei Zurich Gruppe Deutschland

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Sie halten sich für einen knüller?

Her mit Ihnen. Menschen, die von sich und ihren Ideen überzeugt sind, dafür kämpfen und uns auch mal Kontra geben. Ja, fordern Sie uns. So finden wir am besten neue Wege, das Leben unserer Kunden noch besser abzusichern.







Ihre Aufgaben

Leisten Sie für unsere Vertriebswege einen echten Mehrwert und begleiten Sie selbstständig zielgerichtete Kampagnen von der Entwicklung bis hin zur Umsetzung. Und das führt Sie dabei zum Erfolg:

Wir setzen auf Ihre Erfahrungen bei der Planung, Koordinierung und Umsetzung von Vertriebskampagnen - Sie analysieren und erarbeiten die Anforderungen unserer Vertriebswege an zielgerichtete Kampagnen und setzen diese in unserem CRM-System anforderungsgerecht um

Bei uns werden Ihre kreativen Ideen Wirklichkeit – Die Weiterentwicklung des Kampagnenmanagements liegt in Ihrer Hand

Sie haben Freude an der Produktion und Nutzung von neuen Medien wie z.B. der Videoproduktion inkl. Aufnahme, Schnitt und Postproduktion sowie der Erstellung von Webinaren in unserem VideoLab

Sie sind die Schnittstelle zwischen dem CRM-Fachbereich, den Kollegen aus dem Datenmanagement, unseren Vermittlern und Kunden

Sie entwickeln Kennzahlen zur Bewertung der Kampagnen, reporten den Erfolg an die Verantwortlichen und erstellen auf Basis dieser Erkenntnisse Entscheidungsvorlagen für das Top-Management (inkl. Vorstellung in Managementrunden)





Ihre Qualifikationen

Sie haben Freude an einer abwechslungsreichen und eigenverantwortlichen Tätigkeit in einem agilen Umfeld, bei der Sie auch teamübergreifend mit vielen Schnittstellen agieren (z.B. Marketing oder Kreativteams)

Neben Ihren Erfahrungen mit Vertriebskampagnen hilft Ihnen Ihre Affinität zu Zahlen, Daten und Fakten beim Aufbau und Auswertung des Kampagnen-Controllings

Sie verfügen über gute technische Kenntnisse und praktische Anwendungserfahrung von Vertriebsanwendungen und Kampagnentools – z.B. Customer Relationship Anwendungen (CRM) und Content-Management Systemen wie z.B. Sitecore

Ihre sehr guten Fähigkeiten in PowerPoint und Excel (ideal auch VBA und Access) wenden Sie alltäglich an

Sie bringen Ihre Erfahrungen aus dem Umgang mit Prozessoptimierungsmethoden (z.B. Lean) auch bei alltäglichen Fragestellungen gerne ein





Ihre Chance

54.000 Kolleginnen und Kollegen in 210 Ländern und Gebieten. Gemeinsam auf dem Weg, die Veränderungen der Versicherungsbranche maßgeblich zu gestalten. Willkommen in einer spannenden Zeit!