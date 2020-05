Produkt- / Prozessmanager (m/w/d) Digital Services – Banking & Brokerage bei ING-DiBa AG

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Über uns

Als Deutschlands beliebteste Bank genießen wir das Vertrauen von 9 Millionen Privatkunden. Damit das so bleibt, arbeiten wir jeden Tag daran, unsere Services optimal auszurichten – und haben dabei die individuellen Wünsche unserer Kunden immer fest im Blick. Sie schauen genauso gerne durch die Kundenbrille wie wir und können dabei spielend zwischen User- und Business- Perspektive wechseln? Lassen Sie Ihre Ideen sprudeln und gestal- ten Sie das Kundenerlebnis unserer Online-Services aktiv mit!





Ihre Aufgaben

In Ihrem zukünftigen Tribe „Make your Money grow“ fokussieren Sie sich auf die Eröffnungsstrecken für ING-Neulinge, die Konten oder Depots einrichten möchten. Mit gutem Verständnis dafür, was im Rahmen der Technik möglich und machbar ist, sorgen Sie dafür, dass dieser Prozess noch schneller und effizienter abläuft. Ihr langfristiges Ziel: Neue Features, Services und Vertriebsprozesse nachhaltig zu etablieren. Deshalb stellen Sie die Customer Journey genau auf den Prüfstand, entwickeln diese kontinuierlich weiter, erheben Anforderungen und liefern wichtigen Input für Business Cases und strategische Entscheidungen. Sie konzipieren konkrete Lösungsansätze und verfol- gen deren Umsetzung konsequent bis zur Implementierung. Das alles machen Sie natürlich nicht alleine, sondern in kleinen crossfunktionalen Teams, in denen wir uns gegenseitig unterstützen und bereichern – und damit jeden Tag ein bisschen besser werden.





Ihr Profil

Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation

Berufspraxis im Onboarding von Kunden, idealerweise im Umfeld Banken, Finanzdienstleistungen, FinTech

Erfahrung in der Prozessanalyse sowie im kundenzentrierten (agilen) Arbeiten

Technisches Verständnis und die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge adressatengerecht aufzubereiten

Eigenständiger und lösungsorientierter Arbeitsstil mit hoher Umsetzungskompetenz

Gutes Deutsch und Englisch

