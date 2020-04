Business Development Manager Digital (m/w/d) bei Projekt 3T GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Das Unternehmen

Die SDA SE Open Industry Solutions, ist ein gut finanziertes, agil organisiertes Technologie-Venture mit namhaften Unternehmen als Venture-Partner. Die SDA SE entwickelt, be- und vertreibt eine Service-Plattform in verschiedenen Varianten (PaaS, SaaS, DaaS). Alleinstellungsmerkmal dieser Service Plattform ist das auf ihr implementierte Geschäfts- und Technologiekonzept - die Service Dominierte Architektur (SDA). Die Plattform hat viel Potenzial, digitale Transformation für Unternehmen schneller umzusetzen. Wir befinden uns in der nächsten Wachstumsphase. Die weiterführende Positionierung der Produkte und Services im Markt sowie der Ausbau und die Pflege des Kundenportfolios stehen daher im Fokus; das BD-Team wird deshalb weiter ausgebaut.





Aufgaben



Am attraktiven Standort in Hamburg suchen wir einen digital-/it-affinen Business Development Manager (gn), der mit seinen Teamkollegen in Marketing und Sales die Erfolgsstory weiterschreibt, Ideen weiterdenkt und an richtiger Stelle am Markt platziert. In dieser Rolle berichtest Du direkt an die Geschäftsführung Sales & Marketing.

Folgende Kernaufgaben sind in Deiner Verantwortung:

Festlegung der kurz-/mittel- und langfristigen Business Development Strategie in Abstimmung mit dem Senior Management Team

Aktive Marktanalyse und Research (Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle, Unternehmen/Branchen in Digitalen Transformationsprogrammen, Branchenanalysen)

Koordination und Umsetzungssteuerung der Business Development-Aktivitäten verschiedener interner Teams (Produkt-Management, Projekt-Team, Marketing & Sales)

Prospect-Management in der Pre-Sales-Phase und Vor- und Nachbereitung von Meetings und Events

Key Account Management bei bestehenden Partnern/Kunden (inkl. Betreuung der Erstprojekte/Produkteinführung)





Qualifikation

Dein Profil

Große Affinität zu digitalen Geschäftsmodellen und modernen digitalen Services

Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium (Univ./FH/BA)

Erfahrung im Strategie- und Projektgeschäft aus der Beratung, Konzernstäben oder dem Management von Start-Ups/Ventures mit Schwerpunkten in den Themenfeldern Digitale Transformation, Digitale Geschäftsmodelle, Customer Management & Business Development

Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten (Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Middle- und Senior Management und mit der Moderation zwischen verschiedenen zentralen Stakeholdergruppen)





Benefits

Deine Chance

Digitale Transformation mitgestalten; dabei Botschafter für ein Zukunftsthema/bei einem ‘ Game-Changer’ mit großem Potenzial sein

Wachsen an einem Job im Business Development mit viel Kontakt zu C-Level der nächsten Generation und Top-Experten aus verschiedensten Disziplinen

Arbeiten in einem dynamischen Profi-Team mit einer großen Vision

Bei Interesse bitte ausschließlich bei unserem/uns, dem beauftragten Beratungs-Partner "Projekt 3T GmbH" (über Link/Zugang der Stellenausschreibung) Deine Unterlagen hochladen. Interesse/Bewerbungen überandere Kanäle kann/können leider nicht berücksichtigt/gesichtet werden. Danke – wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen.