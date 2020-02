Business Development Manager (m/w/d) bei Capmo GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Capmo entwickelt Software für die Bauindustrie. Allein in Europa gibt es 10 Millionen Bauingenieure - und im vergangenen Jahr setzte die Baubranche weltweit 14 Billionen Euro um. Jeder zehnte Job der Welt hängt mit der Baubranche zusammen. Wir glauben, dass die Personen mit den härtesten Jobs der Welt auch großartige Software verdient haben, die Ihnen die Arbeit erleichtert. Ganz egal, ob Sie gerade eine Wohnung renovieren oder ein Krankenhaus bauen - Wir möchten zur Verwirklichung großartiger Projekte beitragen, um bessere Orte zu schaffen!

Dazu bieten wir Architekten und Ingenieuren eine intuitive Software zur Automatisierung der täglichen Projektarbeit. Bereits heute spielt Capmo auf tausenden Baustellen eine entscheidende Rolle und wächst bereits über Deutschland hinaus. Um auch künftig rasant zu wachsen, haben wir im Dezember 2018 mit UVC Partners und HW Capital eine Seed Finanzierung von knapp 2 Millionen Euro abgeschlossen.





Deine Aufgaben

Du kannst dich schnell in neue Dinge eindenken und liebst Herausforderung? Dann bist du genau richtig bei uns als Business Development Manager (w/m/d), der als Motor unser Geschäft weiter nach vorne bringt. Hierbei bist du nicht nur für einen Bereich von Capmo zuständig, sondern bekommst von Grund auf Einblick in den Markt, Sales und die Kundenbetreuung bei uns, um langfristig strategisch sowie operativ bestens aufgestellt zu sein und nach angemessener Zeit in eine Führungsposition hineinzuwachsen.

Business Development Manager (w/m/d) bei Capmo: 3 Departments - 1 Job!

Market Response: Als Market Response Representative betreust du potenzielle Kunden, die bereits Interesse an Capmo gezeigt haben, bis zum Vertragsabschluss. Du erarbeitest die beste Lösung für sie und überzeugst sie am Telefon und durch Webdemos.

Sales Development: Als Sales Development Representative wirst du selbst aktiv. Du identifizierst ideale Kunden, gehst auf die Entscheidungsträger zu und entwickelst Strategien, um diese als Kunden für Capmo zu gewinnen.

Account Management: Als Account Manager berätst du deine eigenen Kunden am Telefon und durch regelmäßige Webdemos. Dank deiner gewonnenen Expertise bist du für Geschäftsführer unserer potenziellen Kunden ein Berater auf Augenhöhe, verhandelst Angebote und zeigst wie Capmo einen Beitrag zum Erfolg unserer künftigen Kunden beiträgt.

Entscheidender Pfeiler in deiner Tätigkeit als Business Development Manager (w/m/d) ist zudem dein strategisches Geschick - für jeden Bereich entwickelst und optimierst du fortlaufend Strategien, um Capmo noch weiter nach vorne zu bringen!





Dein Profil

Wir suchen die besten Absolventen und Talente. Dein Studienhintergrund ist dabei nicht entscheidend! Viel wichtiger ist, dass du Lust hast Business Development in einem dynamischen Umfeld von Grund auf zu lernen, um anschließend Verantwortung bei Capmo zu übernehmen.

Du hast schon Erfahrung im Business Development oder Consulting gesammelt (bestenfalls im Startup-Umfeld) und kennst dich in deinem Business aus.

Dich treibt eine natürliche Neugier an, du hast keine Scheu vor neuen und unbekannten Situationen und willst dich ständig weiterentwickeln.

Du hast genug von grauer Theorie, möchtest dein Wissen jetzt endlich anwenden und Verantwortung übernehmen.

Du überzeugst durch selbstsichere und freundliche Kommunikation und schaffst es schnell Vertrauen aufzubauen.

Probleme bewundern ist nicht deins, du gehst gerne auf Menschen zu und lässt dich auch von einem Nein nicht unterkriegen.





Darum Capmo

Ambitioniertes Team mit top Leuten auf Augenhöhe (ehem. McKinsey, St. Gallen, AI PhD, CDTM, TUM und weitere)

Die einmalige Chance, ein VC-finanziertes Startup mit einer steilen Lernkurve entscheidend mitzugestalten!

25 Urlaubstage, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice und ein Büro im zentralen & angesagten Münchner Werksviertel

Unbefristeter Arbeitsvertrag

MacBook, Noise-Cancelling-Kopfhörer und weitere Hardware deiner Wahl

Development Budget von 1.500€ pro Jahr zur freien Verfügung für deine fachliche und persönliche Karriereentwicklung

Umzugsbudget für einen evt. Umzug nach München

Häufige Teamevents, z. B. Isar-Rafting, Krimirallye, Lasertag & Hüttentouren

Egal ob Einstieg als Praktikant, Junior oder Senior Manager - um unsere Vision Wirklichkeit werden zu lassen, suchen wir Verstärkung! Wir sind eine bunte Mischung verschiedenster Fachrichtungen und Nationalitäten und arbeiten zielstrebig darauf hin, das führende digitale Werkzeug für die Baubranche zu werden! Worauf wartest du noch? Lass dich von unserer Begeisterung anstecken und uns gemeinsam an einer besseren Zukunft bauen! Bewirb dich jetzt auf unsere aktuellen Jobs!