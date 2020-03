Business Development Representative (m/w/d) - DACH bei Avrios International AG

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Möchtest du deineKarriere im Verkauf beschleunigen? Komm zu uns als Business Development Representative!





Über uns

Avrios wurde 2015 gegründet und macht, dass Mobilität für Unternehmen funktioniert. Wir sind ein schnell wachsendes, international ausgerichtetesSoftwareunternehmen, das seinen Kunden eine intuitive SaaS-Plattform für die Verwaltung ihrer Unternehmensmobilität bietet. Mit über 800 Kunden sind wir stolz darauf, uns als eines der erfolgreichsten SaaS-Unternehmen in Europa zu bezeichnen.Bei Avrios wirst du in ein außergewöhnlich anspruchsvolles Umfeld eingebettet.Die Belohnung für intelligente Arbeit ist eine steile Lernkurve, Karrierebeschleunigung, ein engagiertes Team und viele lustige Veranstaltungen. Werden Sie Teil eines multikulturellen und facettenreichen Teams aus veganen, fleischliebenden, leidenschaftlichen, abenteuerlustigen, professionellen, engagierten, motivierten und bescheidenen Menschen aus über 23 Ländern, die zusammen mehr als 35Sprachen sprechen.

Ein schnell wachsendes Technologieunternehmen zu sein bedeutet für unseine Menge Potenzial und Raum, um Verantwortung zu übernehmen. Es gibt bei uns keinen Platz für Politik, für Schuldzuweisungen an andere und keinen Raum für Bürokratie. Die Schaffung eines solchen Umfelds bei gleichzeitigem schnellen Wachstum und der Bereitstellung eines 10-mal besseren Services als jeder andere auf dem Markt erfordert von unseren Mitarbeitern ein ungewöhnliches Maß an Arbeitsethik, Engagement und Professionalität.Wenn du der Meinung bist, dass dieses Umfeld ein positives Arbeitsklima für dich darstellt, dann freuen wir uns dich kennenzulernen







Die Rolle

Die Rolle des BDR ist eine Inside-Sales-Rolle, in welcher wir dir alle erforderlichen Verkaufs- und Geschäftsentwicklungs-Fähigkeiten vermitteln. Wir bieten eine steile Lernkurve und ein schnelles Karrierewachstum, z.B. in die Rolle eines Account Executive.Als BDR arbeitest du mit Entscheidungsträgern zusammen, um deren Bedürfnisse zu verstehen und neue Möglichkeiten zu erkennen. Während deiner Zeit bei Avrios wirst du ein umfassendes Verständnis unseres Verkaufsprozesses entwickeln und zudem:

Kontakt mit Leads aufnehmen und ihre Bedürfnisse per E-Mail, Social Media, Telefon oder Zoom ermitteln den Mehrwert von Avrios dem Kunden aufzeigen.

Enges Zusammenarbeiten mit den Account Executives, um Beziehungen aufzubauen, Demos zu planen und bis zum Vertragsabschluss dabei zu bleiben.

Kollaboration mit dem Marketingteam, um den Bekanntheitsgrad von Avrios zu erhöhen (z.B. bei Veranstaltungen und Konferenzen) und den Qualifizierungsprozess für die Leads zu entwickeln und zu verbessern.

Priorisieren deiner eigenen Aufgaben und Einsatz deinerunternehmerischen Fähigkeiten, um eine treibende Kraft auf neuen Märkten zu werden.







Ein Tag im Leben eines BDR

Beginnen Sie den Tag mit einem Kaffee und einem Sales Stand-up Meeting, bei dem die Tages- und Wochenziele mit dem Team besprochen werden. Es ist immer gut, den Plan für den Tag zu definieren. Der erste Prospecting Call des Tages steht kurz bevor - Zeit, die Bedürfnisse des potenziellen Kunden zu verstehen und ihm aufzeigen wie Avrios hilft, seinePain Points zu lösen.Die Bedürfnisse des Kunden passen gut zu Avrios, also terminierst du eine Demo mit dem Account Executive.. Das Telefon klingelt, es ist Mr. X, der unsere Website besucht hat. Er würde gerne mehr über unsere Preisgestaltung erfahren. Der Tag geht weiter mit mehreren Prospecting Calls und Follow-ups von gestern. Es kommen noch einige E-Mails von Interessenten in deinen Posteingang, also arbeitest dudiese nach und nach ab. Gegen Abend macht es keinen Sinn mehr anzurufen, daher bereitest dudich schon einmal auf morgen vor. Wer sonst würde gut zu uns passen? Du besprichst es mit dem Marketing und bereitest die morgige Kampagne vor







Du bringst mit

Fliessendes Deutsch in Wort und Schrift auf Mutterspracheniveau.

Erfolgsorientiertes Arbeiten mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung.

Du bist bestrebt, deine Fähigkeiten kontinuierlich zu verbessern und bevorzugst "learning by doing".

Interesse an Software, Technologie und Mobilität, bestenfalls bringst du bereits Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit (schriftlich und mündlich), begegnen von Gesprächspartnern auf Augenhöhe

Einfühlsamer Teamplayer mit positiver ArbeitseinstellungFrühere Berufserfahrung in einer ähnlichen Position oder Praktika

Gefallen am Erreichen von hochgesteckten Zielen







Wir bieten