Creative Copywriter / Redakteur / Editor (m/w/d) bei Lampenwelt GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Über uns

Suchst du eine neue, spannende Herausforderung? Eine Anstellung mit starken Entwicklungsmöglichkeiten in einem der führenden Online-Unternehmen Deutschlands? Persönliche und berufliche Entfaltungsmöglichkeiten?Lampenwelt.de gehört zu den führenden E-Commerce Unternehmen Deutschlands und ist unter den Online-Spezialisten in seiner Branche Marktführer und Benchmark in Europa. Wir sind in 17 europäischen Ländern aktiv. Mit einem Team von aktuell 370 Mitarbeitern aus 25 Nationen schreiben wir die Erfolgsgeschichte von Lampenwelt fort – und brauchen Verstärkung.





Aufgaben

Entwicklung packender, inspirierender und zielgruppengerechter Inhalte für den Bereich Home & Living

In Szene setzen von Produkten über alle Kanäle hinweg

Mitarbeit in der Entwicklugn von crossmedialen Inhalten

Definition und Ausgestaltung von unterschiedlichen redaktionellen Themengebieten

Konzeption und Aufbereitung von Werbetexten, Newslettern, Landing Pages und Home Storys

Enge Zusammenarbeit mit Stakeholdern aus anderen Unternehmensbereichen

Unterstützung des Teams Content & Copywrite und regelmäßiges Reporting an Head of Creation





Du bringst mit

Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Kommunikationswissenschaften, Journalistik, Linguistik oder eine ähnliche Qualifikation

Mehrjährige Erfahrung und Expertise als Texter oder Redakteur, vorzugsweise im Agenturbereich

Ein hohes Maß an Kreativität, gute Kenntnisse im Storytelling und ein sicheres Gefühl für Themen, Tonalität der Marke und deren Zielgruppen

Eine hohe Affinität für Soziale Medien und die "Magazin-Landschaft"

Stilsichere Deutschkenntnisse mit einwandfreier Grammatik in Wort und Schrift

Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office und Erfahrung mit CMS und idealerweise Erfahrungen mit Adobe Creative Suite

Teamgeist und Selbständigkeit gleichermaßen, genauso wie Flexibilität und eine ausgeprägte Stressresistenz





Benefits