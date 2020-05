Data Consultant (m/w/d) bei 9 friendly white rabbits

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Du möchtest an spannenden Datenprojekten für Startups und für Digitalisierungsprojekte etablierter Unternehmen mitarbeiten und sie mit gestalten? Du möchtest unsere Kunden im datengetriebenen Marketing und der datengetriebenen Produktentwicklung unterstützen und dabei aktuelle Daten- und Analysemethoden verwenden, moderne Data-Stacks aufsetzen und bei der rasanten Entwicklung in diesem Bereich am Ball bleiben?

Dann bewirb dich jetzt bei uns als Data Consultant (m/w/d).





Über uns

Wir, die 9 friendly white rabbits, sind ein junges Team von Data-Scientists und Analysten mit Hintergründen in Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften. Wir beraten Startups und Unternehmen bei der Entwicklung und Optimierung Ihrer Geschäftsmodelle durch das Aufsetzen moderner Data & Analytics Systeme und durch die Einführung und Optimierung von datengetriebenen Prozessen. Zu unseren Kunden zählen Unternehmen in Berlin und Deutschland, wie z.B. ebay/mobileˌde, Paulcamper, TLGG, MyDeals und Bonavi.

Unser Anspruch ist es, unseren Kunden moderne, schlanke, leistungsfähige und i.d.R. cloud-basierte "State of the Art"-Lösungen bereitzustellen, die einerseits genau ihre aktuellen Wünsche bedienen, andererseits auch die Grundlage für ein weiteres datenbasiertes Wachstum bieten. Dazu bleiben wir am Puls der Entwicklung aktueller Tools und Technologien und investieren auch in eigene Innovationsprojekte.

Als Beratungsunternehmen unterstützen wir unsere Kunden in allen Data- & Analytics-Bereichen, angefangen von der Datenakquise/Tracking über das Data-Engineering/DWH bis hin zu Business Analytics und Predictive Analysis. Als Berater bist du einerseits Generalist, um unsere Kunden entlang des gesamten Data-Stacks beraten zu können, andererseits hast bzw. entwickelst du auch eine Spezialisierung in einem der Bereiche.







Aufgaben

Du baust für unsere Kunden moderne, nutzerorientierte Data-Stacks auf.

Du berätst Kunden technisch und strategisch und findest die für ihre Geschäftsmodelle optimale Data & Analytics-Lösung.

Du hilfst unseren Kunden Geschäftsprozesse und Produkte zu verbessern indem du wichtige Kennzahlen erkennst, erfasst und analysierst

Du bist für eigene Projekte verantwortlich

Als Teil eines jungen wachsenden Teams sammelst du kontinuierlich wertvolle Erfahrung in unterschiedlichen Geschäftsmodellen, oder neuen Tools und Methoden







Qualifikation

2-5 Jahre Berufserfahrung im Aufbau und Betrieb von modernen, anspruchsvollen und nutzerorientierten Data & Analytics Lösungen in einem Unternehmensumfeld

Du gehörst zu den besten deines Studienjahrgangs im Bereich Informatik, Medieninformatik, Bioinformatik oder hast vergleichbare Erfahrungen und Leistungen.

Tiefgehende Kenntnisse in einem der folgenden Bereiche und ein gutes Verständnis der anderen: 1) Tracking (z.B. Tag Manager, Javascript, HTML, REST-API, Google Analytics, Piwik) 2) ETL/DWH (z.B. BigQuery, Snowflake, Redshift, SQL, Looker, dbt, Talend, airflow) 3) Analytics (z.B. Data Studio, Tableau, Metabase, Looker, R, Python/pandas, PowerBI, SQL)

Du hast ein starkes analytisches Denkvermögen und ein strukturelles Herangehen an Code- und Datenstrukturen und Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen

Du bringst Sachen zu Ende und achtest auf Qualität und Usability

Du hast großen Spaß an Internettechnologien und bist offen für Neues

Reisebereitschaft, hauptsächlich arbeiten wir jedoch von Berlin aus

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse, schriftlich und mündlich

schriftlich und mündlich Erfahrungen im Maschine Learning sind ein Plus

Erfahrungen aus einem Agentur oder Beratungsumfeld sind ein Plus







Benefits

Wir bieten Dir einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag mit viel Gestaltungsspielraum als Teil eines jungen, enthusiastischen Teams mit flachen Hierarchien und Startup-Atmosphäre

Unbefristete Anstellung mit attraktiver Vergütung

Modernes, gut zu erreichendes Büro in Berlin (am Antonplatz), Getränke und Obst inklusive, MacBook Pro 15", bis auf weiteres 100% remote wegen Corona

Flexible Zeiteinteilung/Gleitzeit

Wir bieten Dir Raum für fachliche und persönliche Weiterbildung

Möglichkeit der Mitarbeit an In-House Innovationsprojekten

Einstellungstermin: ab ca. Juni 2020, verhandelbar

Genau das was Du suchst? Dann melde dich unkompliziert mit einem kurzen Bewerbungsschreiben und einem Lebenslauf/LinkedIn/Xing-Profil hier über die Plattform.