Data Engineer (m/w/d) bei x+bricks Group

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Über uns

x+bricks investiert in Nahversorgungsmärkte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Discounter oder Fachmarktzentren. Wir kaufen Portfolios oder einzelne Liegenschaften in prosperierenden Städten in ganz Deutschland. Als Bestandshalter liegt uns die langfristig positive Wertentwicklung unseres Portfolios am Herzen – eine ausgeprägte Retail-Expertise, der intensive Dialog mit unseren Mietern, effiziente Managementprozesse wie auch die Steuerung mit einem ausgefeilten Datenmodell helfen uns dabei. Unser Immobilienportfolio umfasst zurzeit rd. 100 Objekte mit über 231.300 m² Mietfläche in ganz Deutschland. An unserem Standort in Frankfurt warten 16 motivierte Kollegen auf Dich.





Aufgaben

Deine Rolle im Team

Betreuung und Weiterentwicklung unserer Datenmodelle und Plattformen

Datenmodellierung und Design von Datenstrukturen zur Auswertung unserer Immobilien- und Finanzdaten

Weiterentwicklung und Anwendung der Machine Learning Algorithmen (classic methods, neuronal networks, deep learning)

Data Ingestion, Transformation, Speicherung und Präsentation von verschieden Datenquellen

Entwicklung von NLP-Komponenten

Entwicklung von Schnittstellen & Pipelines für das Anbieten und Verteilen von Daten

Entwicklung von automatisierten Datenanalysen und Visualisierungen





Qualifikation

Was du mitbringst

Studienabschluss der Datenwissenschaften (Data Science), Wirtschaftswissenschaften, (Wirtschafts-) Mathematik oder (Wirtschafts-) Informatik

Gute Kenntnisse mathematisch-statistischer Verfahren sowie im Bereich Datenbankmanagement, Advanced Analytics und Machine/Deep Learning (einschl. Algorithmen)

Erfahrungen im Umgang mit statistischen Analysetools und Programmiersprachen (z.B. Python, R, Stata, Java, Matlab) zur Erstellung eigener Programmcodes

Erfahrungen mit BI-Tools wie Power BI und Datenvisualisierung wie Tableau

Ausgeprägte Fähigkeit zur Analyse, Bewertung und prägnanten Darstellung komplexer Sachverhalte sowie strukturierter und unstrukturierter Daten zur Entwicklung datengetriebener Lösungen

Strukturiertes, selbständiges und teamorientiertes Arbeiten sowie Kunden- und Serviceorientierung

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse





Benefits

Was wir bieten

Freiraum dich selbst und das Unternehmen weiterzuentwickeln – bei uns kannst und sollst du gestalten, deine Ideen einbringen und Verantwortung übernehmen

Helle, moderne Büroräume in zentraler Lage im Frankfurter-Westend

Getränke und frisches Obst

Regelmäßige Team-Events

Mitgliedschaft im Fitness-Club

Freiwillige „Social Days“





Interesse?

Dann melde Dich bei uns – wir freuen uns auf den Austausch mit Dir!