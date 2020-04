Entrepreneur in Residence (m/w/d) bei objego GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Über uns

objego macht Privatvermietern das Leben durch digitale Lösungen einfacher. Weniger Zeitaufwand, sichere Daten, intuitive Bedienung - so revolutioniert unser PropTech die Real-Estate Industrie und die Verwaltung von Immobilien. objego erleichtert es Vermietern beispielsweise, regelmäßige Abläufe wie Nebenkostenabrechnungen und Zahlungsprozesse effizienter zu gestalten und Aufwände zu minimieren.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Entrepreneur in Residence (m/w/d) als Unterstützung für unser Team am Standort Essen. Du startest mit einem bereits eingespielten Kernteam, erste Prozesse sind etabliert und in der Beta-Phase konnten erste Kunden gewonnen werden, die das Produkt bereits aktiv nutzen. Die Finanzierung von objego ist für die nächsten Jahre sichergestellt und bietet die optimale Grundlage für ein schnelles und stetiges Wachstum.





Aufgaben

Du trägst die Verantwortung für die Leitung eigener Projekte und hast die Möglichkeit, Deine Kompetenzen in funktionsübergreifenden Bereichen auszubauen

Das Kennenlernen verschiedener Themenbereiche sowie der tiefe Einblick in das Unternehmen geben Dir die einmalige Chance herauszufinden, wo Deine fachlichen Stärken liegen

Du stellst Dich anspruchsvollen Herausforderungen, arbeitest direkt mit dem Management-Team zusammen und bist verantwortlich für die strategische und operative Umsetzung eigener Ideen

Du leistest einen immensen Beitrag zum Wachstum des Unternehmens und erreichst dadurch eine Steigerung der betrieblichen Effizienz sowie eine Verbesserung der internen und externen Geschäftsprozesse





Qualifikation

Erfolgreich abgeschlossenes Studium in den Bereichen Wirtschaft, Ökonomie, Recht, Technologie- & Innovationsmanagement oder einem vergleichbaren Studiengang

Du hast bereits unternehmerische Erfahrungen in Start-ups gesammelt

Strukturelle und analytische Fähigkeiten sowie eine nachhaltige Prozessgestaltung sind bei dir schon lang eingearbeitet

Du denkst eigenständig und proaktiv mit und verfügst über ein unternehmerisches Denken

Du hast sehr großes Interesse an Innovationen und digitalen Trends sowie ein ausgeprägtes Verständnis für technologische Fortschritte

Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift





Benefits

Du hast die großartige Chance, vielfältige Einblicke in die verschiedenen Phasen eines innovativen, digitalen Startups zu bekommen

Du arbeitest eng mit Branchen-Insidern, Mentoren und Investoren in einem spannenden und sehr agilen Arbeitsumfeld zusammen und hast die Chance, Dich kontinuierlich persönlich und fachlich weiterzubilden

Du hast die Möglichkeit, direkt beim Unternehmenswachstum mitzuwirken und mit wachsenden Aufgaben neue Positionen zu übernehmen

Wir bieten Dir ein faires Vergütungspaket, flache Hierarchien und eine lockere Arbeitsatmosphäre

Wir freuen uns auf deine Bewerbung