Head of Finance (m/w/d) Food Startup bei Pottsalat GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Über uns



Wir sind Pottsalat.de, ein junges Startup aus dem Ruhrgebiet. Wir produzieren täglich frische Salate & Bowls und liefern diese in 100% ökologischen Verpackungen mit Fahrrädern, E-Bikes und E-Rollern zu unseren Kunden. In 2019 haben wir unsere erste Mio. Euro mit Salaten und Bowls umgesetzt. Nun wollen wir Deutschland erobern und suchen Unterstützung für unser Team. In der Position als Head of Finance arbeitest du Hand in Hand mit unserem Gründer-Team an unserer Expansion.



Deine Aufgaben



Leitung und Aufbau unseres Finanzbereichs (Finanzbuchhaltung, Liquiditätsmanagement, Leistungsabrechnung, Kostenrechnung, Produktkalkulation und –controlling, Entgeltabrechnung)

Sicherstellung, Optimierung und Weiterentwicklung aller Prozesse im Finanz- und Rechnungswesen, (IT-)Systeme

Durchführung der langfristigen Geschäftsplanung und der rollierenden Mittelfristplanung in Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung

Controlling und Reporting (Erstellen der Jahresforecasts für Ergebnis und Liquidität, Standard-Reporting, KPI und Ad-hoc-Reporting, Analysen und Ad-hoc Auswertungen, Erstellen von Berichten für Intern und Externe)

Aufstellen des Jahresabschlusses und Mitwirkung am Geschäftsbericht

Enge Abstimmung mit dem Steuerberater und dem Lohnbüro sowie ggf. den Abschlussprüfern und Rechtsanwälten

Kommunikation mit externen Stellen (Finanzverwaltung, Krankenkassen etc.)





Das solltest du mitbringen

Du hast ein abgeschlossenes Studium in BWL, VWL oder Rechtswissenschaften oder einen vergleichbaren Studienabschluss/Ausbildung

Du verfügst über mehrjährige Berufspraxis im Finanzbereich/Rechnungswesen/Steuerwesen in einem Handels- oder Industrieunternehmen

Du hast gute Kenntnisse in den relevanten Steuergebieten

Du hast ebenfalls weitreichende Kenntnisse von Controlling, Rechnungswesen (HGB) und Datev-Kenntnisse (oder ähnliche Anwendungen)

Du liebst es mit Zahlen zu arbeiten und behältst auch bei großen Beträgen und komplexen Berechnungen den Überblick

Du verfügst über fundierte Fachkenntnisse der gängigen finanzmathematischen Berechnungs- und Analysemethoden und beherrschst Excel bis ins Detail

Eigeninitiative, Eigenverantwortung, hohe Flexibilität, Belastbarkeit und Führungserfahrung von Vorteil

Berufserfahrung im Gastronomie oder E-Commerce Bereich von Vorteil

Wir bieten Dir



Einen sofortigen Eintrittstermin in unserem Büro in Essen

Junges Team mit flachen Hierarchien und kurzen Kommunikationswegen

Einen abwechslungsreichen und anspruchsvollen Aufgabenbereich

Startup-Kultur mit Chefs auf Augenhöhe

Eine offene Kultur, in der Du deine Vorschläge einbringen kannst

Leistungsgerechte Vergütung mit einem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm

Flexible Home Office Tage nach Abstimmung

Gesunde Ernährung aus der Pottsalat Filiale direkt unterm Büro

Teamevents & Partys

Hast du Interesse? Dann bewirb Dich jetzt

Pottsalat GmbH Frohnhauser Str. 141 45144 Essen Deutschland