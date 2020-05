HR Manager (m/w/d) bei advalyze GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Über Dich

Über 20 Digitalexperten aus den Bereichen Online-Marketing, Business Intelligence, IT-Development und Product/Innovation helfen Startups, mittelständischen Unternehmen und Konzernen bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsmodelle. Lean Startup, Design Thinking, Scrum – Innovation wird bei advalyze gelebt und spannende Herausforderungen sind garantiert. Ganz nach unserem Motto „Dream big, get shit done, know how to have fun” suchen wir Leute mit derselben Hands-On-Attitude, die Spaß an ihrer Arbeit haben, sich einbringen und über ihren Tellerrand hinausschauen können. Spaß und eine sehr steile Lernkurve sind garantiert!

Die advalyze GmbH sucht ab sofort einen HR Manager (m/w/d) für die Weiterentwicklung der HR-Abteilung. In direkter Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung bist du zusammen mit unserer Werkstudierenden hauptverantwortlich für alle HR Themen bei advalyze und gestaltest alle Touchpoints entlang des Employee Life Cycles. Du ermöglichst advalyze das nachhaltige Wachstum durch den Aufbau eines hochqualifizierten und gut eingespielten Teams.





Aufgaben

Du begleitest den gesamten Employee Life Cycle, vom Onboarding über das Vertragsmanagement, die Payroll bis hin zum Offboarding

Dabei bist du immer der erste Ansprechpartner für die Mitarbeiter und unterstützt sie in allen HR-Fragen

In enger Zusammenarbeit mit unserem externen Steuerbüro bereitest du die monatliche Lohnbuchhaltung vor

Du entwickelst eine erfolgreiche Employer Branding Strategie (Social Media, Konferenzen, Webinare, Hackathons) und vertrittst advalyze auf relevanten Events

Du trägst die Verantwortung für den gesamten Recruiting Prozess, von der Personalauswahl (Schalten und Monitoren von Stellenanzeigen, Active Sourcing, Sichten der Unterlagen & Gesprächsführung), bis zur Vertragserstellung und dem Onboarding am ersten Arbeitstag

Egal ob Active oder Passive Sourcing - Du findest die besten Kandidaten und begeistert diese über eine positive Candidate Experience für uns

Als Sparringspartner der Geschäftsführung baust du unseren People Development Cycle weiter aus

Du arbeitest an Projekten, die uns helfen, zu wachsen und zu skalieren - zum Beispiel durch Employer Branding, Prozessoptimierung oder Projekte zur Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit

Du berätst unsere Kunden in Hinblick auf ihr/e Talent Acquisition Strategie und Employer Branding Maßnahmen





Qualifikation

Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium und mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen HR und/oder Talent Acquisition im Digitalumfeld (Marketing, Tech und Data)

Du hast Grundkenntnisse im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht

Du hast einen sicheren Umgang mit gängigen ATS (Personio)

Du zeichnest dich durch eine strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise aus

Du bist immer Up-to-date in Bezug auf HR / Recruitment-, Tech- und Innovationsthemen

Du bist analytisch, offen, kommunikationsstark und ein echter Teamplayer (m/w/d)

Du sprichst Englisch und Deutsch fließend (Wort und Schrift)





Benefits

Die Möglichkeit mit einem dynamischen Unternehmen zu wachsen und schnell viel Verantwortung zu übernehmen

Eine unbefristete Anstellung mit attraktiver Vergütung

Flexible Arbeitszeiten und eine ehrliche 40-Stunden-Woche

Agile Prozesse, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

Moderne, klimatisierte Büroräume in Berlin Weißensee mit sehr guter Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel

Nächste Schritte

Lust mit uns zu arbeiten? Dann bewirb dich jetzt online und schick uns deinen aussagekräftigen Lebenslauf und relevante Zeugnisse.

Ich freue mich auf deine Bewerbung und unser Gespräch.

Oliver Moser

Geschäftsführer

advalyze steht für analyze | advice | advertise





Über uns

Über 25 Digitalexperten aus den Bereichen Growth, Creative, MarTech und Reach helfen Startups, mittelständischen Unternehmen und Konzernen bei der Skalierung ihrer Geschäftsmodelle. Growth Marketing, Marketing Automation, Sales Automation, Lean Startup, A/B Tests – Digitalisierung wird bei advalyze gelebt und spannende Herausforderungen sind garantiert. Ganz nach unserem Motto „Dream big, get shit done, know how to have fun” suchen wir Leute mit derselben Hands-On-Attitude, die Spaß an ihrer Arbeit haben, sich einbringen und über ihren Tellerrand hinausschauen können. Spaß und eine sehr steile Lernkurve sind garantiert!

advalyze GmbH

Berliner Allee 26

13088 Berlin