(Junior) Sales Manager (w/m/d) bei Oviavo GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Du hast Lust im Bereich FemTech zu arbeiten und dabei zu sein, einen neuen Markt voran zu treiben? Wir suchen motivierte und empathische Menschen im B2C-Sales.





Über uns

OVIAVO hat die Vision, die führende Plattform für Fruchtbarkeitslösungen in Europa zu werden. Wir helfen Frauen, das Thema Fruchtbarkeit besser zu verstehen und die geeignete Klinik für ihre Fruchtbarkeitsbehandlungen zu finden und unterstützen sie dabei mit digitalen Tools. Wir haben mit sorgfältig ausgewählten und erstklassigen medizinischen Anbietern Partnerschaften aufgebaut, um medizinische Behandlungen für jede Patientin zugänglich und transparent zu machen. Auf unserer Webseite können Frauen die passende Klinik in Deutschland finden, Leistungen und Preise vergleichen, mit uns in Kontakt treten und buchen.





Eine Aufgabe, die herausfordert

Du bist das Herz und die Stimme unserer Firma – Du bist die erste Person, die das Telefon abnimmt und OVIAVO gegenüber unseren Kundinnen repräsentiert

Du besitzt die großartige Fähigkeit, Vertrauen zu schaffen und so zu überzeugen, dass sich unsere Interessentinnen rundum betreut fühlen und somit ihre Behandlung über uns sorgenfrei buchen

Du unterstützt Deine Kundinnen bei ihren Buchungen von Anfang bis Ende und bist dabei ihr persönlicher Begleiter

Du beteiligst dich an der Optimierung unterschiedlicher Prozesse und Sales-Strategien

Du lieferst unserer Produktentwicklung wertvolle Insights für zukünftige digitale Produkte





Ein Background, der überzeugt

Du bist außerordentlich kommunikativ - Du liebst es mit Leuten zu reden bzw. zu telefonieren und weißt dich einwandfrei auszudrücken

Du bist zudem hoch motiviert, strukturiert und leistungsorientiert – Du gibst nicht auf, bis du dein Ziel erreicht hast

Du bist belastbar, zuverlässig und bringst ein hohes Maß an Serviceorientierung mit

Du packst gerne mit an, ohne viel zu zögern

Erste Erfahrungen im Bereich Sales sind von Vorteil, aber kein Muss!

Du sprichst fließend Deutsch - jede weitere Fremdsprache ein Plus





Ein Umfeld, was Spaß macht

Mission Driven: Wir helfen unseren Kundinnen bei einem entscheidenden und emotionalen Prozess und verstehen unsere Dienstleistung als echtes Empowerment

Du arbeitest mit einem hoch motivierten und empathischen Team zusammen

Du gehörst zu den ersten 5 Mitarbeitern und hast dadurch die spannende Möglichkeit, die Grundpfeiler von Oviavo mitzugestalten

Wir sind gerade erfolgreich finanziert worden und haben starke Investoren an unserer Seite

Wir leben eine direkte, offene und wertschätzende Unternehmenskultur

Mac oder ThinkPad – your choice

We also wanna have fun – gestalte mit uns die zukünftigen Team Events und Company Benefits

Du möchtest Teil dieser Erfolgsgeschichte werden? Wir freuen uns über Deine Online Bewerbung!