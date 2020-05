Key Account Manager (m/w/d) - Online Marketing bei TrafficDesign GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Über uns

Wir sind eine inhabergeführte Online Marketing Agentur aus der Kölner Innenstadt und unterstützen national und international bekannte Online Shops, Dienstleister und Start-Ups bei der Konzeption und Umsetzung von Online Marketing Konzepten, UX Optimierungen und Web Controlling.

Unsere Arbeitsweise ist agil, wir sind technisch versiert und unser junges Team hat einen hohen Anspruch an die eigene Arbeit. Als Mitglied unseres Teams möchten wir dir das optimale Umfeld bieten, um dich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln und deine Expertise in verschiedenen Fachbereichen weiter auszubauen.

Uns ist es nicht nur wichtig, dass du Spaß an deinen fachlichen Aufgaben hast, sondern vor allem auch, dass du dich mit unserer Arbeitskultur und unserem Unternehmen identifizieren kannst. Um das zu gewährleisten, arbeiten wir nach klar definierten Unternehmenswerten und bieten dir neben deiner fachlichen Ausbildung von Anfang an die Möglichkeit, an der Entwicklung und Verbesserung unseres Unternehmens mitzuwirken.





Tasks

Projektleitung: Übernimm als zentraler Ansprechpartner die Verantwortung für die Betreuung & Weiterentwicklung einiger unserer wichtigsten Kunden.

Du behältst den Markt im Blick und erkennst neue Trends, Plattformen, Werbeformen und optimierst die Prozesse in deinen Fachbereichen. Team: Du hilfst uns beim Erreichen unserer Unternehmensziele, beteiligst dich an Diskussionen und bringst dich ein, um unsere Unternehmenskultur stetig zu verbessern.





Requirements

Du hast mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Online Marketing und ein gutes Verständnis für alle wichtigen Kanäle in unserem Portfolio.

Du kannst dich gut in Kunden hineinversetzen und arbeitest gerne auf einer strategischen Ebene.

Du bist fit in den Bereichen Daten-Analyse und Web-Analytics und verstehst es, Maßnahmen daraus abzuleiten.

Du bist kommunikationsstark und hast Erfahrung in der engen Zusammenarbeit mit Kunden.

Du bist strukturiert, hast ein hohes Pflichtbewusstsein und besitzt die Fähigkeit zum verlässlichen, selbstständigen Arbeiten.

Du fühlst dich von unseren Werten und unserer Unternehmenskultur angesprochen und findest dich darin wieder.

Du bist sehr internetaffin, flink am Rechner und schaust gerne über den Tellerrand hinaus.

Du verfügst über Begeisterungsfähigkeit, Teamgeist und bist bereit, Zeit in deine eigene Weiterentwicklung zu investieren.

Du sprichst fließend Deutsch und Englisch.

Wir wünschen uns Mitarbeiter, die unsere Prozesse prägen und die Zukunft unseres Unternehmens mitgestalten.





Benefits

Einen sicheren Arbeitsplatz: Auch in Zeiten von Corona haben wir eine gute Auslastung.

Einen organisierten, regelmäßigen Austausch mit deinen Kollegen zur Verbesserung deiner Fähigkeiten.

Ein zusätzliches Fortbildungsbudget sowie zusätzliche freie Tage für persönliche Coachings, Seminare oder Konferenzen.

Die tägliche Arbeit mit effizienten Tools wie Asana, Slack und der Google Suite.

Eine freundschaftliche Arbeitsatmosphäre in einem aufgeschlossenen, jungen Team inkl. Bürohund sowie einem Arbeitsplatz direkt in der Kölner Innenstadt (am Zülpicher Platz).

Flexible Gleitzeiten und Home Office nach Absprache.

Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und keine Dresscodes.

Wir interessieren uns für deine Meinung - zwischendurch, in einem unserer monatlichen Team-Meetings oder auch in unseren regelmäßigen Feedback-Gesprächen.

Feinsten Kaffee, Obst und Wasser so viel du willst.

Wenn dir die Jobbeschreibung zusagt, freuen wir uns auf deine schriftliche Bewerbung!

Bitte schick uns deine Bewerbung inkl. deines bevorzugten Eintrittstermins und deinen Gehaltsvorstellungen.