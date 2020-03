Online Marketing Manager/ Growth Hacker (m/w/d) bei The Rainforest Company

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Über uns

The Rainforest Co. zählt zu den am stärksten wachsenden Unternehmen im Bereich nachhaltig wachsender Superfoods. Seit 2018 beliefern wir von unserem Hauptsitz in Berlin über 8'000 Supermärkte in Deutschland und in der Schweiz. In Zukunft möchten wir international expandieren, sowie unsere Präsenz im Bereich Gastronomie und E-Commerce stark ausweiten. Angetrieben durch einen positiven Drive, viel Kreativität und flache Hierarchien ist bei uns kein Arbeitstag wie der andere. Wir haben Großes vor und um unser Potential voll ausschöpfen zu können, suchen wir engagierte und sympathische neue Kollegen, die Lust haben, Teil eines unschlagbaren Teams zu werden.





Deine Aufgaben

Als Online Marketing Manager bist du maßgeblich für unser Wachstum mitverantwortlich

Du konzipierst, steuerst und analysierst vollumfänglich die Kampagnen für unseren Online-Shop

Du verstehst die Bedürfnisse unserer Kunden und weißt genau, wie unser Sales-Prozess aussehen muss - vom Erstkontakt über Nurturing-Maßnahmen bis zum Verkauf

Du definierst die relevanten KPIs, erstellst eigenständig Marketing-Reportings und entwickelst Handlungsempfehlungen

Du bist verantwortlich für die Lead-Generierung über die einschlägigen Online-Marketing Kanäle (Google, Social Media, etc.)

Als Experte für den Aufbau und die Optimierung unserer Landingpages qualifizierst du Leads und bringst sie zum Abschluss

Wünschenswert wären Kenntnisse im Bereich SEO-Optimierung

Du gehst in den Dialog mit unseren Kunden, analysierst deren Feedback und arbeitest kontinuierlich an der optimalen Customer Journey





Diese Qualifikationen bringst du mit

Du besitzt einen Bachelor-Abschluss in Marketing, Kommunikation oder hast eine vergleichbare Qualifikation

Du bist ein Growth Hacker, der seinesgleichen sucht und hast Erfahrung im Aufbau von Sales Funnels

Du hast 2+ Jahre Berufserfahrung im Online-Marketing, idealerweise in den Bereichen Performance-Marketing und Marketing-Automation in einem eCommerce Unternehmen

Du hast ein analytisches Mindset und bist in der Lage, anhand von quantitativen Daten Entscheidungen zu treffen

Du arbeitest eigeninitiativ, bist kommunikationsstark und kannst dich durchsetzen

Im Idealfall hast du Erfahrung mit Webanalyse-Tools (u.a. Google-Analytics)

Du hast exzellente Deutschkenntnisse und sprichst außerdem fließend Englisch; Idealerweise bringst du Französischkenntnisse mit





Wir bieten diese Benefits