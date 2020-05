Performance Marketing Manager (m/w/d) - Social Ads bei advalyze GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020





Deine Herausforderung

Die advalyze GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Performance Marketing Manager Social Ads (m/w/d), der mit dem Mindest eines Growth Marketers unsere Kunden in der operativen Umsetzung und Optimierung von Social Media Advertising Kampagnen berät: Finde neue Zielgruppen und andersartige Ansprachen, die Neugier wecken, um unseren Kunden den nächsten Wachstumsschub zu ermöglichen. Optimiere datengetrieben die Performance deiner Kampagnen, um die KPI-Ziele für eine wirtschaftliche Skalierung zu ermöglichen. Denke nicht nur an einzelne Ads, sondern entwerfe eine Kommunikationsstrategie entlang der kompletten Customer Journey.





Aufgaben

Als Performance Marketing Manager Social Ads(m/w/d) betreust du eigenständig das Media Buying unserer Kunden über diverse Social Media Kanäle (Facebook, Instagram, LinkedIn und Pinterest)

Dabei übernimmst du die Planung, Steuerung und Optimierung der Kampagnen unserer Kunden.

Du gibst deinen Kollegen Feedback zu den Creatives und holst entsprechende Freigaben bei den Kunden ein

Du führst eigenständig A/B-Tests der Anzeigen durch und optimierst so maßgeblich die Kampagnen unserer Kunden

Du verstehst wie deine Kampagnen getrackt werden und wendest eine einheitliche Tracking-Struktur beim Aufbau deiner Kampagnen an, damit das Reporting verlässliche Daten liefert.

Du führst standardisierte Reportingprozesse im Bereich Social Ads ein, überwachst fortlaufend die KPIs deiner Kampagnen und generierst somit relevante Insights

Du bist immer up to date, was den Markt, den Wettbewerb sowie neue Trends betrifft





Qualifikation

Du verfügst über mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Performance Marketing und bist sicher im Umgang mit diversen Ad-Managern (Facebook, LinkedIn, Pinterest, Twitter etc.)

Egal ob du mit Projektleitern, Entwicklern oder der Geschäftsführung des Kunden kommunizierst: Dich zeichnet ein sicher Umgang mit deinen Stakeholdern aus und du kannst darüber hinaus deine Empfehlungen zielgruppengerecht präsentieren

Mit deinem starken inneren Antrieb und deiner hands-on Mentalität steckst Du Kollegen und Kunden an

Du denkst Out-of-the-Box: Dich zeichnet ein kreatives und datengetriebenes Mindset aus und hast Spaß am Hinterfragen von bestehenden Möglichkeiten

Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift





Benefits

Die Möglichkeit, mit einem dynamischen Unternehmen zu wachsen

Agile Prozesse, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

Eine unbefristete Anstellung mit attraktiver Vergütung

On-the-Job sehr steile Lernkurve plus eigenes Weiterbildungsbudget

Flexible Arbeitszeiten und eine ehrliche 40-Stunden-Woche

Moderne, klimatisierte Büroräume direkt am Antonplatz mit sehr guter Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel

Lust mit uns zu arbeiten? Dann bewirb dich jetzt online und schick uns deinen aussagekräftigen Lebenslauf und relevante Zeugnisse.

Ich freue mich auf deine Bewerbung und unser Gespräch.

Oliver Moser

Geschäftsführer

advalyze steht für analyze | advice | advertise



Über uns

Über 25 Digitalexperten aus den Bereichen Growth, Creative, MarTech und Reach helfen Startups, mittelständischen Unternehmen und Konzernen bei der Skalierung ihrer Geschäftsmodelle. Growth Marketing, Marketing Automation, Sales Automation, Lean Startup, A/B Tests – Digitalisierung wird bei advalyze gelebt und spannende Herausforderungen sind garantiert. Ganz nach unserem Motto „Dream big, get shit done, know how to have fun” suchen wir Leute mit derselben Hands-On-Attitude, die Spaß an ihrer Arbeit haben, sich einbringen und über ihren Tellerrand hinausschauen können. Spaß und eine sehr steile Lernkurve sind garantiert!

advalyze GmbH

Berliner Allee 26

13088 Berlin