SEA Marketing Spezialist (m/w/d) bei Baufi24

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Über uns

Keine Sorge, ist nur Baufinanzierung.

Baufi24 macht Baufinanzierung, wie unsere Kunden es noch nie erlebt haben. Wir bieten schnelle und einfache Lösungen – am liebsten innerhalb von 24 Stunden. Hast Du Lust, mit uns erfolgreich zu sein? Unser wachsendes Unternehmen bietet großartige Perspektiven. Für unsere Zentrale in Hamburg suchen wir ab sofort einen SEA Marketing Spezialist (m/w/d).





Aufgaben

Du bist für die Steigerung der Leads und der daraus generierten Pipeline durch Performance-Marketing-Kampagnen verantwortlich.

Du konzipierst und steuerst unsere Google Ads Kampagnen und alle weiteren SEA Aktivitäten. Gemeinsam mit unserem Marketing-Team entwickelst Du Keywords und beteiligst Dich an der Konzeption passender Landing-Pages.

Du beobachtest kontinuierlich den Markt, Wettbewerber, recherchierest Werbeformen und leitest daraus Handlungsempfehlungen ab.

Du hast eine wachsende Budgetverantwortung. Alle KPIs werden von Dir eigenständig definiert und überwacht. Du optimierst unsere Kampagnen von der Suchanfrage bis zur Conversion und machst uns immer besser.

Du bist verantwortlich für das Controlling unserer SEA Aktivitäten und die Kampagnenauswertungen.





Qualifikation

In SEA-Marketing macht Dir niemand was vor.

Idealerweise hast Du Erfahrung in anderen Online-Performance-Bereichen wie z.B. Webanalyse, Social Performance, Affiliate Marketing oder Display Performance

Du arbeitest gerne mit Zahlen und bist geübt im Umgang mit Online-Tools

Du hast Freude an analytischen Tätigkeiten sowie der Entwicklung von Anzeigentexten und Keyword-Kampagnen.

Du bist kommunikativ und arbeitest gern im Team.

Du hast Lust und Elan, etwas zu bewegen. Unternehmerisches Handeln und eine Hands-on-Mentalität ist Dir lieber, als langweilige Konzern-Denke.

Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Marketing, Wirtschaft oder einem vergleichbaren Studiengang ist von Vorteil





Benefits

Tolle Vertragsbedingungen mit

attraktiver Vergütung und flexiblen Arbeitszeiten

Anstellung auch in Teilzeit (30 Std.) möglich

unbefristeter Laufzeit

Moderne Unternehmenskultur mit

der ganzen Bandbreite von Teamwork bis HomeOffice

einem freundlichen Arbeitsumfeld im Herzen Hamburgs

zwei Bürohunden

einem unkomplizierten Miteinander ohne DressCodes. Außerdem sagen wir: Du.

Wertvolle Perspektiven mit

eigenem Verantwortungsbereich und Raum zur Entfaltung von Ideen

direktem Kontakt zur Geschäftsführung im Zimmer nebenan

Unterstützung bei der fachlichen Weiterbildung

einem Unternehmenswachstum, das durch die Decke geht. Wir verdoppeln uns nämlich regelmäßig seit 4 Jahren.

Wer bei Baufi24 anfängt, lässt viel hinter sich. Zum Beispiel schlechte Laune. Oder den Druck, mittelmäßige Finanzierungen zu verkaufen, nur weil jemand „ganz oben“ es so will. Finanzierungsvermittler bei Baufi24 müssen keinem Kunden Finanzierungen aufdrängen, die nicht wirklich passen. Wir gehören nämlich niemandem. Keiner Bank. Keinem Konzern auf den Cayman Inseln. Wir gehören nur uns selbst. Seit 15 Jahren. Und das zahlt sichaus. Oder kennst Du in der Baufinanzierung sonst jemanden, der mit 4,8 von 5 Sternen bewertet wird? Unsere Finanzexperten finden Baufi24 deshalb großartig. Zusammen können wir wirklich Gutes tun. Wir können dafür sorgen, dass in Deutschland immer weniger Leute zu teure Mieten zahlen.