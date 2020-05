Software Developer (m/w/d) eCommerce Plattform (Backend) bei Lampenwelt GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Juni 2020

Über uns

Suchst du eine neue, spannende Herausforderung? Eine Anstellung mit starken Entwicklungsmöglichkeiten in einem der führenden Online-Unternehmen Deutschlands? Persönliche und berufliche Entfaltungsmöglichkeiten?Lampenwelt.de gehört zu den führenden E-Commerce Unternehmen Deutschlands und ist unter den Online-Spezialisten in seiner Branche Marktführer und Benchmark in Europa. Wir sind in 17 europäischen Ländern aktiv. Mit einem Team von aktuell 370 Mitarbeitern aus 25 Nationen schreiben wir die Erfolgsgeschichte von Lampenwelt fort – und brauchen Verstärkung.







Deine Aufgaben

Als Teil eines Softwareentwicklungsteams setzt du Anforderungen an unserer Backend eCommerce Plattform in TypeScript (NodeJS) um

Du schreibst wartbaren Code und sorgst mit automatisierten Tests unter Berücksichtigung der Testpyramide dafür, dass dieser wie erwartet funktioniert

Abbildung der Infrastruktur “as Code” und Rollout von Änderungen mithilfe der jeweiligen Gitlab CD-Pipeline (AWS CDK / CloudFormation)

Sicherstellung eines reibungslosen Betriebs mithilfe von Check_MK, ELK und Grafana





Du bringst mit

Abgeschlossenes Studium in den Bereichen Wirtschaftsinformatik, Informatik oder eine ähnliche Ausbildung bzw. vergleichbare Kenntnisse

Mehr als 2 Jahr Erfahrung in der Webentwicklung

Erfahrung mit TypeScript, NodeJS und idealerweise AWS (ECS, Lambda) sowie in der Entwicklung von RESTful-APIs und verteilten Systemen

Erfahrungen mit automatisierten Softwaretests wie bspw. Jest

Mentalität eines Teamplayers gepaart mit einer engagierten und zuverlässigen, strukturiert und eigenverantwortlichen Persönlichkeit, die analytisch und algorithmisch denkt und handelt

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Erfahrungen mit Docker und CheckMK sind von Vorteil





Benefits