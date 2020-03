Trainee Account Management (m/w/d) bei cognita Deutschland GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Über uns

cognita entwickelt und betreibt mit blueReport eine fortschrittliche SaaS-Lösung für modernes Medien- Monitoring und Informationsmanagement. Zu unseren Kunden zählen führende Unternehmen, Verbände, Institutionen und Agenturen in Europa. Mit unserem Service liefern wir unseren Kunden in Echtzeit alle relevanten Informationen aus Web, Print, Radio, TV und Social Media in einer übersichtlichen Timeline. Mit unseren Medienanalysen behalten wir zudem alle für unsere Kunden relevanten Themen, Diskurse und Influencer im Auge.

Für unser Sales-Team am Standort Berlin suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n: Trainee Account Management (w/m/d)







Was dich in dieser Position erwartet

Einjähriges Trainee-Programm mit gezielter Einarbeitung ins Tätigkeitsfeld (on-the-job)

Selbständige Bearbeitung von Kunden- und Interessentenanfragen

Projektmanagement für Bestandskunden und Implementierung von Neukunden

Erschließung neuer Kundenpotenziale durch aktive Neukunden-Akquise in Deutschland

Unterstützung des Sales-Teams bei diversen administrativen und operativen Aufgaben







Was du für diese Position mitbringst

Begeisterung für eine anspruchsvolle Aufgabe im Brennpunkt von Medien- und IT-Branche

Ausgeprägtes Interesse an der Medienwelt und tagesaktuellen Informationen

Souveräne Computer-Anwenderkenntnisse und ausgeprägtes IT-Verständnis

Hervorragende Deutschkenntnisse (Muttersprache oder Niveau C2) und sehr gute Allgemeinbildung

Selbstständige, strukturierte und zuverläßige Arbeitsweise und „hands-on“ Mentalität







Was wir dir bieten

Regelmäßige interne Aus- und Weiterbildungen

Abwechslungsreiche Arbeitsinhalte und regelmäßige Arbeitszeiten

Mitarbeit in einem innovativen und expandierenden Unternehmen mit vielseitiger Kundschaft

Betriebliche Krankenversicherung

Zentral gelegenes Büro in Berlin Mitte mit modernem Arbeitsplatzkonzept

Angenehme Arbeitsatmosphäre in einem motivierten Team

Langfristige Entwicklungsmöglichkeiten mit flexiblen Career Paths in einem expandierenden

Unternehmen nach Abschluss des einjährigen Trainee-Programms

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!