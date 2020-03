CFO/COO (m/w/d) bei JUNO & me

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Du hast eine Leidenschaft für schnell wachsende Start-ups, suchst nach einer neuen Herausforderung in einem Unternehmen mit Purpose? Dann bist du bei uns genau richtig! Wir suchen nämlich Dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als COO/CFO (w/d/m).







Das erwartet Dich



Als late Co-Founder* wirst du der/die Partner*in unserer Gründerin Julia und steuerst mit ihr gemeinsam JUNO & me in eine schnell wachsende Zukunft.

Die Bereiche Finanzen, Logistik, Supply Chain und HR werden unter deiner Hand weiter aufblühen.

Durch deinen strategischen Input wirst du die weitere Firmenausrichtung massiv mitgestalten.

Und ganz wichtig: Dein junges Team freut sich auf deine Führungserfahrung.

Werte sind uns besonders wichtig, wir vertreiben nur vegane Produkte aus natürlichen Rohstoffen.





Das bringst Du mit



Mit mindestens 5 Jahren im Berufsleben bringst du bereits einige Erfahrung in unser junges Team.

Idealerweise hast du einen Teil davon im E-Commerce verbracht.

Unser Core Value: Zahlen wiegen mehr als Worte entspricht voll deiner Leidenschaft. Du hilfst uns, über Geckoboard oder ähnliche Tools die wichtigsten KPIs möglichst in Echtzeit im Auge zu behalten.

Deine Führungsstärken konntest du bereits ausgiebig unter Beweis stellen. Dabei gehst du offen und fair vor.

Du liebst es, Herausforderungen zu überkommen, da unser Motto ist: Lösungen sind sexy.

Du bist ein Teamplayer* mit hoher Eigeninitiative und wenn du eine Idee hast, krempelst du die Ärmel hoch und läufst los!





Das bieten wir Dir



Wir sind ein Unternehmen mit Sinn und Mission. Wir wollen Frauen auf der ganzen Welt, alle mit unterschiedlichen Herausforderungen, empowern. Dieser Spirit, der dabei entsteht, wenn alle für einen größeren Zweck arbeiten, ist besonders und Markenzeichen von JUNO & me als Arbeitgeber.

Tägliche Stand-up Meetings, Weeklys in denen wir die vergangene Woche reflektieren und die neue planen und regelmäßige One-on-Ones sorgen für eine transparente, offene Kommunikation und kurze Entscheidungswege.

Unser Büro liegt am wunderschönen Mainzer Zollhafen.

Probieren geht über studieren! Klingt nach einem spießigen Spruch unser Eltern? Ist aber richtig toll und eindeutig unsere Devise.

Wir wachsen ziemlich schnell und doch gesund und bieten für all unsere Mitarbeiter*innen viele Möglichkeiten, Verantwortung zu übernehmen. Dabei entsteht viel Raum für persönliche Weiterentwicklung.

Erst wollten wir den obligatorischen Obstkorb, die freien Getränke und das Feierabendbier gar nicht erwähnen. Aber unsere Gründerin Julia sagte, “Schreib’s mal mit rein. Sonst denkt vielleicht noch jemand, das gibt's bei uns nicht.”

Your journey starts now – Die Stelle ist ab sofort verfügbar! Wenn du genauso neugierig auf uns bist, wie wir auf Dich, schicke deine Bewerbung per Mail an Julia. Wir lieben gute Lebensläufe und Anschreiben, die wirklich etwas über dich, was du mitbringst und warum du den Job und JUNO & me spannend findest, aussagen. Und Zeugnisse nicht vergessen. Wir freuen uns auf Dich!