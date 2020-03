(Junior) Social Media & Online Marketing Manager (w/m/d) - Schwerpunkt E-Commerce bei Kaffeeform GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Über uns

Wir trinken sehr viel Kaffee. Was bleibt übrig? Kaffeesatz, der meist direkt im Müll landet.

Hier setzen wir an und nutzen die verschwendete Ressource als Rohstoff für unser

innovatives Material weiter. Im Sortiment finden sich aktuell Espresso, Cappuccino

und Milchkaffee Tassen sowie der Weducer Cup für unterwegs. Kaffeeform wurde 2015

in Berlin gegründet. Unsere Werte: faszinierend, fortschrittlich, vielseitig, integer, stark,

kollaborativ und mitreißend. Unsere Mission: Wir formen gut gestaltete Alltagsgegenstände

aus vermeintlich Überflüssigem und schaffen einen neuen Blick auf Ressourcen und Konsum.

Wir wachsen und suchen eine kreative Unterstützung als:

(Junior) Social Media & Online Marketing Manager (w/m/d) mit Schwerpunkt E-Commerce



Is it you we’re looking for?

Unser kleines Team braucht eine motivierte Person mit Leidenschaft für digitale Themen,

die sie bei uns voranbringt. Ohne große Budgets, dafür mit Idee und Geist. Unsere Kanäle

wollen gefüttert werden! In enger Abstimmung mit der Head of Communications entwickelst

du wirkungsvolle Kampagnen und Inhalte. Du sorgst dafür, dass unsere Marke stark und

sichtbar ist, unsere Produkte und Webshop im Netz besser gefunden werden, unsere

Community wächst und gepflegt wird. Du analysierst und optimierst, wo du Potentiale

siehst. Hand aufs Herz: Wir sind ein kleines Team und suchen jemanden, der

langfristig mit uns wächst!





Deine Aufgaben



Du bist zuständig für die Planung, Koordination & Durchführung der Social Media Aktivitäten gemäß Themenplan



Du gestaltest und moderierst den Auftritt von Kaffeeform im Social Web. In enger Abstimmung betreust

du die Social Media Kanäle von Kaffeeform eigenständig und professionell. Pflege, Engagement und

Ausbau unser bereits sehr starken Community sind ein Herzensthema für uns

um und analysierst sie im Anschluss? Super!

E-Mail Marketing Kampagnen (B2C und B2B)

SEO optimierte Inhalte für Website und Blog

Social Media- und Website-Kennzahlen und berichtest uns davon

Du bist unser Experte und Ansprechpartner für alle Fragen zu Online Marketing, E-Commerce

und Social Media im Team





Du bringst mit



Du brennst für digitale Trends und Themen, Online Marketing ist genau dein Ding

Du bist ein kreativer und strategischer Denker und liebst es, Ideen zu entwickeln und umzusetzen

Einschlägige Berufserfahrung und Fachkenntnisse in Social Media, Online Marketing hast du

gesammelt, idealerweise auch im Bereich E-Commerce

Meta Titles und Description sind für Dich nicht neu

bist versiert im Umgang mit Facebook und Instagram und bist als erstes über neue Trends informiert

Relevante Inhalte und Botschaften kannst du kurz und knapp auf den Punkt bringen und fehlerfrei wie

spannend aufbereiten. Du hast zündende kreative Ideen und Ansätze, unsere Produkte und Mission zu teilen

Erfahrung mit WordPress, Adobe Photoshop und Adobe InDesign sind wünschenswert

Du hast eine organisierte Arbeitsweise und kannst an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten

Du bist Experte in deinem Verantwortungsbereich aber arbeitest dennoch teamorientiert

Du bringst viel Eigeninitiative und Engagement mit. Da wir ein sehr kleines Team sind, schadet

eine gesunde Portion Flexibilität und Dynamik nicht





Das kannst du von uns erwarten



Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit

Freiraum für Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten

Flache Hierarchie, schnelles Feedback und enge Abstimmung im Team

Wertschätzende und respektvolle Atmosphäre in einem leidenschaftlichen Umfeld.

Ein begeisterungsfähiges Team, einen ruhigen Arbeitsplatz im Herzen Berlins und die

Mitarbeit in einem sozialen Unternehmen

Mitarbeit in einem sozialen Unternehmen Fairer Umgang mit Arbeitszeiten

BVG Monatsticket

Frisches Obst und natürlich guten Kaffee ;)





Wir sind ein sehr kleines Team und arbeiten sehr eng zusammen. Wir bieten dir eine spannende

Herausforderungen in einem Umfeld, in dem du schnell Verantwortung übernehmen und wachsen

und deinen Teil zum Erfolg von Kaffeeform beitragen kannst.



Deine Bewerbung



Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf eine aussagekräftige Bewerbung

mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins.