Senior Influencer Marketing Manager (m/w/d) - DACH bei Kess Lifestyle GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Juni 2020

Das erwartet Dich bei uns

Komme in die kreative Welt von Kess und starte als Senior Influencer Marketing Manager (m/w/d) mit uns durch. In Deiner Rolle bist Du verantwortlich für die Entwicklung einer ganzheitlichen Social Media- und Influencer-Strategie. Du übernimmst die inhaltliche Konzeption, Planung und Umsetzung von Kampagnen und steuerst diese von der ersten Idee bis zum End-Reporting.

Wenn Du Lust hast, Teil unseres Teams in Berlin zu werden, freuen wir uns auf Deine Bewerbung!





Zu Deinen Aufgaben gehört

Identifikation und Akquisition von geeigneten, reichweitenstarken Influencern und anderen potenziellen Botschaftern, die zu den Markenwerten von Kess in der DACH-Region passen.

in der DACH-Region passen. Konzeptionelle sowie operative Planung und Vorbereitung der Kampagnen.

Verhandlung der Partnerschaften sowie Ausbau und Weiterentwicklung der Kundenbeziehung zu relevanten Influencern.

Definition relevanter KPIs sowie Aufbau eines Reportings um Kampagnenerfolge messbar zu machen.

Mit neuen und kreativen Ansätzen für Influencer-Kampagnen bringst Du Dich aktiv ein.





Das bringst Du mit

Erfahrung im Aufbau von Marken und in der Umsatzsteigerung durch Influencer-Marketingkampagnen.

Idealerweise ein bestehendes Netzwerk von Beauty- / Lifestyle-Influencern.

Du bist Networker*in mit ausgezeichneten Fähigkeiten zum Aufbau von zwischenmenschlichen Beziehungen.

Operative Kenntnisse im Influencer-Marketing auf Kunden-, Publisher- oder Agenturseite.

Hohe Affinität zu digitalen Medien, Social Media und innovativen Kommunikationsansätzen.

Hohes Maß an Kontakt- und Präsentationsstärke sowie Verhandlungsgeschick.

Fließende Englisch- und Deutschkenntnisse runden Dein Profil ab.





Was wir bieten