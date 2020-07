Cloud Architekt (w/m/d) bei Kienbaum Communications Consultants GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin September 2020

Unsere Handelsanalysten brauchen Unterstützung. Modell- und Simulationsberechnungen sind die Grundlage für unsere Entscheidungen im Energiehandel. Die basieren auf einer Onprem Kubernetes-Plattform. Kennen Sie? Super. Das ist nämlich Ihr Terrain. Natürlich unter Berücksichtigung der ganzen Richtlinien und Regeln, arbeiten Sie an der Weiterentwicklung und Automatisierung der Plattform. Die Fachbereiche halten Sie immer auf dem Laufenden. Klingt ganz schön herausfordernd, aber schreckt Sie nicht ab. Wir sind uns sicher, dass Sie uns als IT-Architekt mit Ihrem analytischen Scharfsinn perfekt ergänzen. Sie kennen die neuesten Technologien, lieben es Neues auszuprobieren und in Ihre Berechnungen einfließen zu lassen. Immer auf der Suche nach den besten Lösungen, sitzen Sie gerne auch mal selbst vor Ihrem Rechner und schmeißen die Suchmaschine an oder aktivieren Ihr Netzwerk. Ihre Analysemodelle sind für uns Gold wert und wir fragen Sie immer gerne, wenn es um neue Anwendungen oder Anforderungen geht. Für uns ist klar, da sind Sie Spezialist.





Ihre Aufgaben

Sie sind der Plattform-Master: Betrieb, Weiterentwicklung, Konzeptentwicklung, Überprüfung, Anpassung an neue Anforderungen, Automatisierung, Einbettung in Konzernprozesse

Berücksichtigung von Governance, SLAs, CI/CD, IT-Strategie, Wirtschaftlichkeit

Ausprägung einer Mandanten-Architektur (Blue-Print)

Ansprechpartner und Schnittstelle zu Stakeholdern

Coaching der Fachbereiche





Ihr Profil

Informatik, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbare Qualifikation

Erfahrung: Architektur- und Lösungsdesign, Fehlersuche, Softwareentwicklung und Systemarchitekturen, Kostenkalkulation

Sehr gute Kenntnisse: Container- und Kubernetes-Technologie, Public Clouds, IT-Plattformen





Über das Unternehmen

Gemeinsam packen wir Dinge an, die uns auch morgen begleiten. Wir entwickeln intelligente Energieprodukte, machen unsere Städte nachhaltiger und treiben den Ausbau erneuerbarer Energien voran. Hier bei EnBW gibt es Raum für Gestaltung und Entfaltung.





Unser Angebot

Wir haben eine 36-Stunden-Woche, pflegen Vertrauensarbeitszeit und bieten die Möglichkeit des Homeoffice. Damit wollen wir für unsere Mitarbeiter die Voraussetzungen schaffen, um Familie, Freizeit und Beruf unter einen Hut zu bringen. Wir leben Eigenverantwortung, setzen tolle Projekte um und geben viel Raum, selbst zu gestalten.

Mehr zu unseren vielfältigen Arbeitgeberleistungen im Überblick

Interessiert? Dann bewerben Sie sich jetzt online.

Bewerben in Zeiten von Corona: Wir führen derzeit unsere Bewerbungsgespräche per Telefon- oder Videokonferenzen. Auch ein Onboarding im Homeoffice ist bei uns möglich, mit vielen Online-Angeboten.

Referenznummer C-TIHD 2319562 · Weitere Fragen beantwortet Ihnen gerne Ihr direkter Kontakt aus dem Personalbereich: Simone Römer-Wied, s.roemer-wied@enbw.com.

Alle Menschen sind bei uns willkommen, egal welchen Geschlechts, Alters, sexueller Identität, Herkunft, Religion, Weltanschauung, mit oder ohne Behinderung. Hauptsache sie passen zu uns.

Unsere Informationen zum Datenschutz für Bewerber (w/m/d) finden Sie hier.