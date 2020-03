HR Administrator (m/w/d) bei KW-Fulfillment GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

KW-Commerce ist ein international tätiges E-Commerce-Unternehmen aus Berlin. Unsere mehr als 25.000 Artikel aus den Bereichen Consumer Electronics und Home & Living vertreiben wir über Online-Marketplaces wie Amazon und eBay: nah bei unseren jährlich über 5.000.000 Kunden, schnell und weltweit. Die KW-Fulfillment GmbH betreibt unser Logistikzentrum in Berlin und bietet professionellen Service für unseren internationalen Kundenkreis. Mit viel Engagement und einem starken Teamzusammenhalt geben wir alles für die Zufriedenheit unserer Kunden – den langfristigen Unternehmenserfolg stets im Blick. Werde auch du Teil unserer Erfolgsstory als:

HR Administrator (m/w/d) in Berlin / Großbeeren





Deine Position

Als HR Administrator in unserem Logistikzentrum in Großbeeren bist du Teil eines immer stärker wachsenden Teams und wirst erster Touchpoint für alle personaladministrativen Angelegenheiten sein. Dabei hast du den Drive, unsere bestehenden Strukturen und Prozesse permanent weiterzuentwickeln und trägst so zu einem effizienten state-of-the-art Personalmanagement bei. Zu deinen Aufgaben gehören insbesondere:

Verantwortung für die Personaladministration (u.a. Vertragsmanagement, Pflege der Personalakten, Dienstplanung, On- & Offboardings)

Unterstützung bei der alltäglichen Personalbetreuung unserer ca. 80 Mitarbeiter/innen am Standort

Unterstützung im Bewerbermanagement und Recruiting (z.B. Zuarbeit Personalmarketing, Veröffentlichung von Stellenausschreibungen, Terminvereinbarungen)

Formulierung und Ablage HR-spezifischer Dokumente und das Führen HR-bezogener Korrespondenzen

Durchführung der vorbereitenden Lohnabrechnung

Unterstützung bei der Durchführung HR-bezogener Projekte (z.B. Personalentwicklung, Employer Branding)

Erstellen von Auswertungen, Statistiken und Präsentationen





Dein Profil

Eine mit mindestens gutem Erfolg abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium

Einschlägige Erfahrungen in einem vergleichbaren Tätigkeitsfeld, gern als Assistent/in, Office Manager/in, Front Desk Manager/in o.ä., idealerweise im Startup-Umfeld

Sehr gute Kenntnisse der gängigen Office-Tools

Sehr gute mündliche und schriftliche Deutsch- und Englischkenntnisse - optional polnisch





Deine Perspektiven

KW-Commerce ist ein inhabergeführtes, eigenfinanziertes und von Beginn an profitables Unternehmen mit einer klaren Vision. Wir bieten dir eine spannende und verantwortungsvolle Tätigkeit in unserem erwachsen gewordenen Start-up, das Mitgestaltung und Engagement fördert und fordert.Unsere HR-Abteilung genießt intern einen hohen Stellenwert und hat einen starken Business Impact. Wir sind sowohl für unsere Teams als auch für das Management vertrauensvolle und gefragte Ansprechpartner in den unterschiedlichsten Thematiken mit HR-Bezug. Was dich sonst noch erwartet:

Flexible Arbeitszeiten

Ein sympathisches und jederzeit unterstützendes Team

Interne und externe Optionen zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung

Viel Eigenverantwortung und selbstständiges Arbeiten

Viel Raum für die Verwirklichung eigener Ideen

Eine transparente Unternehmenskommunikation

Einen Zuschuss für die Mitgliedschaft im Urban Sports Club

Mitarbeiterangebote wie z.B. Mitarbeiterrabatte von 50 % auf unsere Produkte bei Amazon

Frisches Obst und kostenfreie Getränke

Regelmäßige Firmenevents





Bitte bewirb dich ausschließlich per Online-Bewerbung in unserem Karriereportal.



Bei Rückfragen stehen dir die Kollegen aus unserer HR-Abteilung zur Verfügung.



personal@kw-fulfillment.de

+49 (0)30 233 22 46 0