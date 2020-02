(Senior) Innovation Strategist (m/w/d) bei ista International GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Ein Zukunftsmarkt, ein Top-Arbeitgeber und abwechslungsreiche Perspektiven erwarten Dich: ista, einer der weltweit führenden Dienstleister für mehr Energieeffizienz im Gebäude, bietet viele Chancen und spannende Herausforderungen. Über 5.500 Menschen in mehr als 20 Ländern setzen auf die Innovationskraft und die überzeugenden Arbeitgeberleistungen unseres Unternehmens. Du möchtest dazu gehören? Bewirb Dich jetzt in unserem internationalen Head Office in Essen als





(Senior) Innovation Strategist (*)

Du hörst einen Podcast über eine innovative Business-Idee und siehst deren Potentiale und Risiken direkt vor dem inneren Auge? – dann haben wir etwas Spannendes für Dich!

Wir suchen ein Mitglied für unser Business Innovation Team, das als Wegbereiter für (digitale) Innovationen im Gebäudemanagement und der Gebäudeverwaltung maßgeblich die Entdeckung und Wahl neuer Geschäftsmodelle beeinflussen möchte.

Wir suchen, kombinieren und verbinden neue Ideen zu erfolgreichen Geschäftsmodellen. Uns fehlt ein strategisch denkender, strukturierter, finanzaffiner und kreativer Kopf, um unser engagiertes Team zu vervollständigen. In Deiner zukünftigen Rolle geht es um die Entwicklung und das Hinterfragen von Geschäftsmodellen, Evaluierung von potenziellen Investments in Projekte und Firmen – immer im Austausch mit der Geschäftsführung, Venture Teams und unserem Shareholder. Gleichzeitig macht es Dir Spaß strategische Fragestellungen zu erarbeiten und Strukturen im Innovationsprozess zu schaffen.







Deine Aufgaben

Mitverantwortlich für die Gestaltung eines Umfelds, das bahnbrechende und radikale Innovationen bei ista ermöglicht und lebt

Erkennen, Übersetzen und Evaluieren genereller Business-Potentiale aus dem digitalen Real Estate-, Smart-, Energy- und IoT-Umfeld in konkrete Partnerschaften mit ista

360° Beratung und Steuerung des Innovationsportfolios in Zusammenarbeit mit einem (cross-)funktionalen Team

Beratung der Geschäftsführung zu Investitionsentscheidungen in Bezug auf Innovationsideen und Projekte

Regelmäßige Kommunikation von Themen rund um das Thema Innovation an Geschäftsführung und Shareholder

Mitarbeit an der Innovationsstrategie und Entwicklung moderner Innovationsprozesse







Ihre Kompetenzen

Hervorragend abgeschlossenes Studium (Master) aus der Betriebswirtschaft, Trendforschung, dem Innovationsmanagement oder einer Ingenieursdisziplin, der Mathematik oder Physik

Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in einem der nachfolgenden Bereiche: Unternehmensberatung, Innovation- oder Produkt-Management, Venture Capital oder Investmentmanagement

Sehr starke Zahlenaffinität und Erfahrung in der Erstellung von innovativen Geschäftsmodellen (standalone oder in Verbindung mit Kooperationspartnern und möglichen Beteiligungen)

Ausgeprägtes Berater-Mindset: Hypothesengeleitete Problemlösung, Reduktion auf das Wesentliche, framen und kommunizieren von komplexen Ideen, strategisches Denken

Nachweisbare Fähigkeit auf C-Level zu kommunizieren und zu beraten

Risikobereitschaft, Mut und die Bereitschaft auch operativ mit anzupacken

Herausragende analytische und konzeptionelle Fähigkeiten

Verständnis von agilen Methoden und sehr guter Umgang mit Gruppendynamik

Eine Portion Demut in dem, was Du tust: Die Fähigkeit anderen Raum zu geben, um Ideen voran zu bringen

Fließendes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift. Französisch, Niederländisch oder Dänisch wären von Vorteil

Leidenschaft für Technologie, das PropTech-Umfeld und Immobilienwirtschaft sind von Vorteil







Was wir Ihnen bieten

Unser Angebot

Wir bieten eine Vielfalt an Lernchancen und Möglichkeiten sich auszuprobieren

Verantwortung ab dem ersten Tag: Wir transformieren unser Business und laden ein, Teil davon zu sein

Kurze Entscheidungswege und eine offene Kommunikation prägen dabei unsere Kultur

Flexibel gestaltbare Arbeitszeiten in einem modernen Bürogebäude und die Möglichkeit zu Homeoffice für deine persönliche Work-Life-Balance

(inter-)nationale Firmenevents, Bezuschussung von Fitnessstudio und Kantine

Fachliche und persönliche Weiterbildung und -entwicklung sind ein Angebot und Muss für die Stelle

Ein Buddy an deiner Seite zur Einarbeitung

Ansprechende Vergütung, ein langfristiges Arbeitsverhältnis mit 30 Tagen Urlaub pro Jahr

Im Team bieten wir ein dynamisches Umfeld mit Start-up Flair verbunden mit der langjährigen Erfahrung und Internationalität eines Konzerns

Du schließt Dich einem erfolgreichen Unternehmen in einer zukunftsweisenden, nachhaltigen Branche an







Unser Team

Unternimmt auch gerne nach der Arbeit mal was miteinander

Schenkt sich gegenseitig etwas zum Geburtstag und zu Weihnachten

Setzt auf Teamplay: Jeder hat eine Aufgabe und soll sich voll in seiner Persönlichkeit mit einbringen – und wenn‘s eng wird, dann hält man zusammen

Eine offene Kultur mit viel Raum für neue Ideen und Impulser

Fairness: In unserer Unternehmenskultur orientieren wir uns an unseren Werten für ein wertschätzendes und faires Miteinander







