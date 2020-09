Business Development Manager (m/w/d) bei Kolonne Null GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

The Base



Kolonne Null öffnet der Welt die Tore zum alkoholfreien Wein-Genuss. Wir sind eine liebenswerte Crew aus Top-Performern und haben aus den Hinterhöfen Berlins die Herzen der Weinwelt im Sturm erobert. Wir lieben den stationären Handel wie den Onlinehandel und erschließen ständig neue Märkte. Wir betreuen aus Berlin unser Netzwerk aus Winzern und Vertriebspartnern, steuern die Produktion, den Online-Shop und unsere Vertriebsaktivitäten. Du hast jetzt die einmalige Chance Teil von etwas ganz Besonderem zu werden, deine Fähigkeiten auf ungeahnte Level zu bringen und das Beste für dich und die Welt des Weins zu tun.





Was wir von dir erwarten



Studium der Wirtschaftswissenschaften mit Fokus Marketing, Vertrieb / Business Development, Kommunikation oder eine vergleichbare Berufsausbildung

1- 3 Jahre Berufserfahrung, vorzugsweise in einem agilen, schnell wachsenden Umfeld

Du hast Spaß an der Eroberung neuer Märkte

Du hast eine eigenständige, zielorientierte und organisierte Arbeitsweise, viele Ideen und überzeugst mit eigenverantwortlichem Handeln

Mit Verhandlungsgeschick, Hartnäckigkeit und Teamspirit bist du dabei

Reisebereitschaft

Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse





Deine Aufgabenbereiche



Enge Zusammenarbeit mit den Department-Heads und den Gründern



Sammlung und Analyse von Markt- und Kundendaten um erfolgreich Marketing- und Vertriebsstrategien zu entwickeln

Erstellung von Konzepten/Pitches für Marketing- und Vertriebsmix (Telefon, Mail, Online, Offline)

Selbständige Identifikation, Ansprache und Gewinnung potentieller Neukunden sowie Ideen zur Optimierung der Bestandskunden

Identifikation und Analyse neuer Vertriebskanäle, Opportunitäten und Trends

Nachhaltige Entwicklung und Pflege von Geschäftsbeziehungen





Start the Adventure



Schick uns einen Überblick über dein Leben und Einblicke in deine Motivation an mit einem kurzen Anschreiben (10 Zeilen)

Betreff: Kolonne Null, Business Development: Vorname Nachname

Bitte keine Standard­bewerbung, mach uns neugierig, den Rest klären wir dann in einem Interview.



PLEASE DO NOT APPLY IF YOU DO NOT SPEAK AND WRITE GERMAN AT A PROFESSIONAL LEVEL. WE HAVE SO FAR ONLY GERMAN CLIENTS WHO SPEAK REGIONAL DIALECTS :-) WE WILL ALSO ONLY ANSWER TO MAILS WITH THE CORRECT "BETREFF"