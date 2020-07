Praktikant M&A / Business Development (m/w/d) bei KonfiDents GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin August 2020

Für unser Headquarter in Düsseldorf suchen wir ab sofort Dich als Praktikant M&A / Business Development (m/w/d)



Wir sind ein Start-up und wollen mit Dir gemeinsam den Dentalmarkt revolutionieren. Mit der Unterstützung unseres renommierten Investors haben wir bereits eine Gruppe hochqualifizierter, namhafter und ambitionierter Zahnärzte in Deutschland aufgebaut. Wir bieten unseren Patienten Spitzenmedizin kombiniert mit dem höchsten Maß an Servicequalität und schaffen gleichzeitig für unsere Nachwuchszahnärzte optimale Arbeitsbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten. In unserem Team hast Du die einmalige Möglichkeit, Deine Fähigkeiten und Dein Fachwissen einzubringen und Projekte eigenständig zu entwickeln und voran zu treiben.





Was KonfiDents Dir bietet

Ein junges Team hochmotivierter und sympathischer Kollegen mit professionellem Hintergrund aus z.B. Investment Banking und Beratung

Verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgaben mit hoher Eigenverantwortung

Aktive Mitgestaltung einer wachsenden Gruppe von Beginn an

Modernes Office mit allen Annehmlichkeiten wie Getränken, frischem Obst, Fitness Studio um die Ecke, einer tollen Dachterrasse mit Grill etc.





Dein Profil

Du absolvierst gerade ein Studium im Bereich BWL/VWL/Wirtschaftsingenieurwesen oder einen vergleichbaren Studiengang

Du hast bereits erste Erfahrungen im Bereich Finance und Accounting (Financial Modelling) gesammelt

Praktika im Bereich M&A / Accounting wären wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich

Du denkst und handelst unternehmerisch und bist bereit die Extra Mile zu gehen

Diese Projekte warten auf Dich

Begleitung unserer Akquisitionen von Zahnarztpraxen mit allem was dazugehört Unterstützung im Sourcing Prozess Erstellung von Bewertungsmodellen und Angeboten Management des Due Diligence Prozesses Mitwirkung bei SPA Verhandlungen

Unterstützung der Integration der Praxis in Zusammenarbeit mit unseren Teams

Unterstützung und eigenverantwortliche Führung von Projekten der Unternehmensentwicklung





Erfahrungsberichte

Gerne stellen wir Dir den Kontakt zu ehemaligen Praktikanten her, um unverbindlich Erfahrungsberichte einzuholen. Wir können euch mit Alumni von der ISM, Bocconi, HSG, WHU, EBS und weiteren Universitäten in Verbindung bringen.