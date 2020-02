Junior Performance Marketing Manager (m/w/d) bei Limehome GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin März 2020

Über uns

Limehome betreibt liebevoll designte Apartments, in denen sich Gäste wie zu Hause fühlen. Wir wollen eine der ältesten Industrien ins 21. Jahrhundert bringen, deswegen verfolgen wir mit jedem Schritt unsere Vision, den Hotelmarkt zu revolutionieren. Deshalb kombinieren wir den Qualitätsstandard eines Hotels mit der Gemütlichkeit und dem Komfort eines Apartments. Unsere Suiten in Bestlagen sind sowohl für kurze Citytrips als auch für längere Geschäftsreisen buchbar. Dank unseres elektronischen Zugangssystems können die Suiten zu jeder Tages- und Nachtzeit betreten werden. Unser ambitioniertes Team sitzt im Herzen von München. Bereits heute sind wir an 35 Standorten in Deutschland und Österreich live und das ist nur der Anfang!

Wir nehmen gerade Fahrt auf und wollen nicht den Fuß vom Gaspedal nehmen.

Deshalb suchen wir einen Junior Performance Marketing Manager (m/w/d) für unseren Standort in München.







Deine Aufgaben

Du setzt unsere B2C & B2B Marketingstrategie auf diesen online Kanälen um: SEA (Google Adwords), Affiliate, Retargeting, Kooperationen, uvm.

Du bereitest Informationen so auf, dass sie von der jeweiligen Zielgruppe wahrgenommen und verstanden werden und optimierst diese kontinuierlich

Durch deine Kreativität gestaltest Du Text & Bild für Deine Onlinekanäle ansprechend und lesenswert

Du misst regelmäßig die Kampagnen-Erfolge und erstellst Reportings, um konkrete Ableitungen und Handlungsempfehlungen zu treffen und diese umzusetzen

Das Monitoring relevanter Wettbewerber, Trends, Ad-Formate, Inhalte und Keywords sowie Benchmarking unterstützt Dein tägliches Tun

Du bist im täglichen Austausch und arbeitest eng mit relevanten, abteilungsübergreifenden Stakeholdern im Team sowie externen Stakeholdern (Agenturen / Publishern, Google, Kooperationspartnern) zusammen





Dein Profil, mit dem du punktest

Du hast einen Abschluss mit Schwerpunkt Marketing, Medienwirtschaft, Kommunikationswissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung und bereits Berufserfahrung im Bereich Online Performance Marketing

Geht nicht, gibt es nicht für Dich! Du gehst die Dinge pragmatisch und jede Herausforderung ergebnisorientiert an und findest Lösungen

Affiliate, SEA und Google Analytics sind keine Fremdwörter für Dich – Du kennst die Kanäle & Tools und weißt damit umzugehen

Analytisches Denken, eine schnelle Auffassungsgabe und Eigeninitiative sind Deine Stärken und Du hast Lust auf eigenständiges und kreatives Arbeiten

Trotz aller Kreativität bist Du gut organisiert und behältst in stressigen Situationen einen kühlen Kopf

Du denkst konzeptionell, bist sehr zahlengetrieben und sorgfältig.

Du liebst es, im Team zu arbeiten und hast keine Scheu auf Menschen zuzugehen

Du bist redegewandt in der deutschen & englischen Sprache und argumentierst überzeugend?





Was wir Dir bieten

Gute Betreuung mit regelmäßigem Feedback-Sessions während deiner Zeit bei uns.

Trainings- und Karriereperspektiven in einem schnell wachsenden und aufstrebenden Startup-Umfeld.

Die Möglichkeit, deinen beruflichen Werdegang und dein persönliches Wachstum weiterzuentwickeln.

Eine inspirierende, spannende und entspannte Arbeitsatmosphäre am Gärtnerplatz.

Alle Möglichkeiten dein Zeit bei uns frei zu gestalten und einzuteilen.

Eine angemessene Vergütung mit dem du das Leben in München genießen kannst.

Frühstück, Kaffee, Mate und alles was du brauchst, um perfekt in den Tag zu starten.

Und das Beste: unser grandioses Limehome-Team und unsere suite Limedogs.

Wir sind ein Arbeitsplatz, auf den unsere Kollegen stolz sind und wo jeder eine faire Chance hat zu lernen, sich einzubringen & sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln! Erkennst du dich wieder? Bewirb dich jetzt, wenn du unsere Vision mitgestalten möchtest! Lass uns wissen, was dich inspiriert bei uns zu arbeiten und teile uns bitte deinen frühestmöglichen Eintrittstermin sowie dein Gehaltswunsch mit.

Vanessa freut sich auf deine Bewerbung.