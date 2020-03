Sales Manager (m/w/d) - Large Accounts bei machtfit GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin März 2020

Über uns

Seit 2011 fördert machtfit die Gesundheit und Zufriedenheit von Arbeitnehmern in Deutschland. Dabei unterstützen wir Unternehmen darin, Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz attraktiv, mitarbeiterorientiert und effektiv umzusetzen. Über 250 Unternehmen wie die Deutsche Bahn, Zurich Versicherung, die Sparda Bank und Vattenfall profitieren bereits bundesweit von unseren Gesundheitslösungen. Kern der Leistungen ist die machtfit-Plattform, über die wir den Mitarbeitern unserer Firmenkunden Zugriff auf vielfältige Gesundheitsmaßnahmen (z.B. Fitness, Pilates, Stressmanagement, Yoga) von über 6.000 Gesundheitspartnern bieten. Um gemeinsam mit unseren Großkunden die machtfit-Plattform in den Unternehmen erfolgreich zu etablieren suchen wir einen Sales Manager Large Accounts (m/w/d*)





Deine Kernaufgaben sind

Eigenverantwortlicher Vertrieb unseres Lösungsportfolios an Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern in Deutschland.

Begleitung und Steuerung des gesamten Vertriebsprozesses.

Enge Zusammenarbeit mit Marketing und Sales Development, für die Planung und Umsetzung von Vertriebskampagnen.

Bearbeitung und Qualifizierung von Leads und Verkaufschancen.

Organisation und Durchführung von Präsentationen (virtuell und beim Kunden vor Ort).

Angebotserstellung und Vertragsverhandlungen.

Teilnahme an Messen und individuellen Kundenveranstaltungen.





Dein ideales Profil für die Aufgaben

Mindestens 5 Jahre Erfahrung im Vertrieb.

Praktische Erfahrung mit Vertriebsmethoden (z.B. Challenger Sales, Solution Selling).

Idealerweise Erfahrung im Umgang mit Entscheidungsträgern auf C-Level und/oder HR-Management.

Nachweisliche Erfolge im Großkundensegment.

Idealerweise ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder vergleichbarer Ausbildungsweg.

Begeisterung für Gesundheit und betriebliches Gesundheitsmanagement.

Kommunikationsstärke und Begeisterungsfähigkeit. Ausgeprägtes betriebswirtschaftliches und technisches Verständnis. T

eamfähigkeit, Leistungsbereitschaft und soziale Kompetenzen.

Kenntnisse im Umgang mit MS-Office, CRM-Systemen (z.B. Sugar CRM)





Warum machtfit

Sport- und Gesundheitsthemen sind unsere Passion.

Wir pflegen eine positive und transparente Unternehmenskultur.

Dich erwarten flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege.

Wir arbeiten in einem modernen, offenen Büro in zentraler Lage in Berlin-Mitte.

Durch regelmäßiges Team-Stretching, unseren Koch-Club und die eigene Fußballmannschaft finden wir unseren Ausgleich.

Dich erwarten tolle Zusatzleistungen für deine Gesundheit, ein wöchentliches Montagsfrühstück, Kaffee-Flatrate sowie ein ausgeprägter Team Spirit.





Du bist interessiert?

Dann sende deinen Lebenslauf, deine Gehaltsvorstellung und dein mögliches Startdatum. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

* Die Stellenbezeichnung steht für die geschlechtsneutrale Bezeichnung des Berufs. Willkommen sind Menschen egal welchen Geschlechts, welcher Herkunft, sexuellen Orientierung und Religion.