Studentenjob: Content Manager für internationales Digital-Media Start-up Unternehmen bei Matratzencheck24, LLC

Frühestmöglicher Eintrittstermin September 2020

Job-Beschreibung

Wir sind ein junges Digital-Media Start-up mit Sitz in New York und Berlin. Unser internationales Team betreibt führende SEO E-Commerce-Informationsportale in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern, u.a. im Bereich Matratzen und Schlafprodukte.

Wir sind in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen und suchen kompetente Verstärkung im Bereich Content Management / SEO-Analysis für unsere Websites, um in der Zukunft noch schneller und stärker wachsen zu können.

Der/die ideale Kandidat(in) hat bereits Erfahrung in diesen Bereichen gesammelt, verfügt über exzellente Deutschkenntnisse, besitzt hohe soziale Kompetenzen, ist digital versiert, hervorragend organisiert und bringt eine große Menge Motivation und Lernfähigkeit mit.

Tiefer gehende SEO-Kenntnisse, unternehmerisch-strategisches Denken sowie sehr gutes Englisch und/oder Französisch sind zudem starke Pluspunkte.

Der/die Kandidat(in) erhält bei uns die Möglichkeit, in einem jungen, aber international erfahrenen Team zu lernen, unternehmerisch zu planen, eigenständig mitzudenken und der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen.

Bei Matratzencheck24 legen wir großen Wert auf abwechslungsreiche und spannende Aufgaben. Unser Team soll sich stets weiterentwickeln und wird von uns gezielt gefördert. Mit flexiblen Arbeitszeiten und der Möglichkeit, von zuhause (oder von überall aus auf der Welt) zu arbeiten, ist für eine angenehme Work-Life-Balance gesorgt.







Anforderungsprofil

Erfahrung in den Bereichen Content-Management / SEO-Analyse

Exzellente Deutschkenntnise

Sehr gute Teamfähigkeit und soziale Kompetenzen

Beste Organisationsfähigkeit

Fleiß, Motivation und Lernbereitschaft

SEO-Kenntnisse, unternehmerisch-strategisches Denken sowie gutes Englisch und/oder Französisch sind starke Pluspunkte



Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an Markus Schmidt.