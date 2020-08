Key Account Manager (m/w/d) bei Media4Care GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin September 2020

Über uns

Unsere Vision ist es, das Leben von Angehörigen, Senioren und Pflegern zu verbessern. Dazu entwickelt unser Team innovative Tablet-Produkte mit einzigartigen Inhalten und bringt so die Pflege in die Zukunft. Mit Hilfe unserer digitalen Plattform, einer einzigartigen Auswahl an Content und modernen Kommunikationsfunktionen gehen wir neue Wege in der Pflege.

In diesem Kontext bist Du als Key Account Manager (w/m/d) für den Aufbau und die Steuerung unseres Key Account Managements in Deutschland zuständig.

Du entwickelst dabei schnell ein tiefes Verständnis für unsere Kunden (Betreuungskräfte und Senioren in Pflegeheimen, Tagespflege & ambulante Pflegedienste) und ihre Bedürfnisse. Auf dieser Basis leitest Du die besten Vorgehensweisen ab, um unsere Vertriebszahlen in Zusammenarbeit mit unseren Marketing und Telesales Teams kontinuierlich zu steigern.





Aufgaben

Gesamtverantwortung für die Betreuung und Entwicklung strategisch wichtiger Bestandskunden Kunden (“die größten Pflegeheimbetreiber in Deutschland”)

Analyse von Markt- und Kundenpotenzialen im Verkaufsgebiet

Betreuung der Zentralorganisationen einschließlich eigenständige Verhandlung und Abschluss von Rahmenverträgen

Abschluss von Einzelverträgen mit den Einrichtungen auf Basis der Rahmenverträge

Planung und Durchführung von Kundenbesuchen

Rückgewinnung inaktiver Kunden

Pflege und Intensivierung der strategischen Geschäftsbeziehungen mit Krankenkassen und Sozialträgern

Einführung neuer Produkte und Taktiken in den Markt

Direkte Berichtslinie an die Geschäftsführung





Qualifikation

Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Geschäftskundenvertrieb bzw. Account Management (Enterprise oder Mid Market)

Idealerweise mehrjährige Arbeitserfahrung in der Pflege- und Sozialwirtschaft

Selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise mit starker Eigenmotivation

Fähigkeit zu offener und effektiver Kommunikation mit institutionellen Kunden

Hohe Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsfähigkeit, sicheres und souveränes Auftreten

Teamplayer mit hoher sozialer Kompetenz

Hohe Flexibilität und Einsatzbereitschaft

„Hands on“-Mentalität

Anwendererfahrung mit CRM Software





Benefits

Unbefristete Anstellung in Vollzeit

Attraktives Gehaltspaket mit Fixum + erfolgsabhängige Boni

Die Chance, das Key Account Management in einem stark wachsenden Unternehmen mit aufzubauen

Mittelfristige Erweiterung des Verantwortungsbereich auf die Region “DACH”



Media4Care ist ein innovatives und schnell wachsendes Senior Care Tech/ AgeTech-Unternehmen. Unsere Vision ist es, die Lebensfreude von Senioren und Menschen mit Demenz zu verbessern. Um dies Wirklichkeit werden zu lassen, haben wir ein digitales Assistenzsystem entwickelt. Damit verändern wir nicht nur das Leben der Betroffenen, sondern schaffen auch einen bedeutenden Mehrwert für Angehörige und Betreuungspersonen.

Bereits heute unterstützen wir mehr als 4.000 Pflegeheime und private Haushalte in Deutschland. Unser System wurde speziell dafür entwickelt, Senioren ein unterhaltsames kognitives Training zu bieten und ihnen zu helfen, leicht mit ihren Familien in Verbindung zu bleiben.

Unsere Vision wird von starken Industriepartnern und Investoren unterstützt.