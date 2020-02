Buchhalter (w/m/d) bei MEDIAFIX GmbH - Wir retten Erinnerungen

Frühestmöglicher Eintrittstermin März 2020

Die MEDIAFIX GmbH ist Deutschlands am schnellsten wachsendes Unternehmen im Bereich der Digitalisierung analoger Medien. Neben dem Hauptstandort in Köln mit rund 80 Mitarbeitern gibt es eine zweite Geschäftsstelle in Dortmund sowie ein deutschlandweites Netzwerk an Annahmestellen. Seit der Gründung im Jahr 2012 hat das Unternehmen bereits 80 Millionen Bildmedien und Filmminuten digitalisiert. Durch die Expansion nach Österreich ist mit weiterem Wachstum zu rechnen. Werden Sie Teil unseres Teams und retten Sie mit uns analoge Erinnerungen ins digitale Zeitalter. Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Aufgaben: Ab sofort suchen wir eine/n Buchhalter/in (m/w/d) für unsere Zentrale in Köln. Sie sind intern erster Ansprechpartner für unsere Debitoren- und Kreditoren-Buchhaltung und arbeiten in enger Abstimmung mit dem externen Steuerberater unseres Hauses zusammen. Ein kleines Team interner Kollegen unterstützt Sie bei der Belegerfassung und dem Freizeichnungslauf für unsere Eingangsrechnungen.

Ihre Aufgaben im Einzelnen

• Kreditorenbuchhaltung in DATEV

• Überwachung der automatisierten Debitorenbuchhaltung in DATEV, Bearbeitung von Sonderfällen

• Zusammenstellung unserer 14-tägigen Zahlläufe

• Organisation der Belegerfassung und -freizeichnung

• Organisation unseres Mahnlaufes

• Ordnungsgemäße Führung unserer Barkasse zusammen mit unserem Kundendienst

• Monatliche Bereitstellung der BWA-Daten für unser Management-Team

• Vorbereitung des Jahresabschlusses zusammen mit unserem externen Steuerbüro

• Idealerweise: Analyse von Daten in Excel und Anfertigung von Entscheidungsvorlagen für die Geschäftsführung

• enge Absprache mit und direkte Berichtslinie an den Geschäftsführer

Darüber hinaus

• sind Sie ein Teamplayer

• sind Sie souverän und absolut vertrauenswürdig

• sind Sie analytisch, unternehmerisch und lösungsorientiert

• haben Sie eine sorgfältige, eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise

• können Sie sich in bestehende Strukturen einarbeiten und ggf. neue Arbeitsabläufe implementieren

Mit dem Wachstum unseres Start-ups wachsen auch die Aufgaben in der Verwaltung unseres Unternehmens. Entsprechend kümmern Sie sich laufend um die Optimierung der Verwaltungsprozesse sowie langfristig um den Aufbau eines Teams für die Verwaltung von MEDIAFIX. Im Zuge dieser Weiterentwicklung entwickelt sich auch Ihre Karriere. Werden Sie Teil eines dynamischen und sehr ambitionierten, inhabergeführten Unternehmens mit stetigem Wachstum und einem offenen Austausch zwischen allen Abteilungen!