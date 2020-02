Graduate Program im Account Management (m/w/d) bei Meltwater Deutschland GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Bist Du interessiert daran, bei einem dynamischen, innovativen und ambitionierten Unternehmen in Berlin - der Start-Up-Capital schlechthin - zu arbeiten?

Hast Du Lust auf Consultative Sales bei einem international agierenden Software-Unternehmen mit mehr als 2000 Mitarbeitern, allesamt mit einem stark ausgeprägtem Unternehmergeist?

Wirst Du neugierig wenn es um einen Kickstart in Deine Management-Karriere geht?

Dann lies weiter!





Das ist unsere Rolle in Kürze:

Wir bieten Dir eine kundenfokussierte Position im B2B-Bereich bei der es um das Account Management sowie die Strategieberatung unserer bestehenden Kunden geht. Unser Ziel ist es eine positive, langfristige Beziehungen aufzubauen, in dem wir das Customer Engagement auf der Meltwater Plattform fördern und auf eine hochgradig individuelle Beratung setzen.

Unsere SaaS Lösung hilft mehr als 28.000 Geschäftskunden, ihre Märkte besser zu verstehen, mit ihren Kunden und vielen weiteren Stakeholdern zu interagieren sowie sich im immer relevanter werdenden Social Business Umfeld zurecht zu finden.





Das erwartet Dich in unserem Graduate Program im Account Management Team:

Du erfährst eine intensive Ausbildung zur Führungskraft und übernimmst früh Managementverantwortung für Dein eigenes Team

Du entwickelst kontinuierlich Deine kommunikativen & organisatorischen Fähigkeiten

Du lernst das Account Management & Geschäftsentwicklung von Grund auf kennen

Du wendest dein stetig wachsendes wirtschaftliches Verständnis tagtäglich an und analysierst Unternehmensprozesse

Du erfasst den Mehrwert der Meltwater Produkte für verschiedenste Organisationen & Firmen

Du wirst Experte in der Präsentation und im Vertrieb unserer Produkte und stellst für Deine Ansprechpartner einen kompetenten Businesspartner dar

Du erhältst die langfristige Perspektive, als Managing Director die Leitung eines (inter)nationalen Meltwater Standortes zu übernehmen





Das bieten wir Dir:

Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einem Nachwuchsführungskräfteprogramm

Ein internationales Unternehmensumfeld

Ein enthusiastisches & hochmotiviertes Team

Eine Unternehmenskultur, die sich durch Spaß, Erfolg & Respekt auszeichnet

Einen persönlichen Mentor & intensive Coachings

Vielfältige Möglichkeiten für eine schnelle Weiterentwicklung im Unternehmen

Ein konkurrenzfähiges Gehalt mit attraktiven Bonusregelungen

Einen einzigartigen Arbeitsplatz im Herzen Berlins

Vielfältige Firmenparties und Sportevents bei denen Du gemeinsam mit Deinem Team Eure Erfolge feiern kannst





Das erwarten wir von Dir:

Ein abgeschlossenes Bachelor- oder Masterstudium mit sehr guten Ergebnissen

0-3 Jahre Arbeitserfahrung – idealerweise im B2B-Bereich – sowie internationale Erfahrungen

Ein gutes Gespür für wirtschaftliche & kommerzielle Zusammenhänge

Viel Motivation und den Willen, ambitionierte Ziele zu erreichen

Hervorragende Deutschkenntnisse & fließendes Englisch

Natürliche Führungsqualitäten sowie hervorragende kommunikative & soziale Fähigkeiten

Leidenschaft für die Bereiche Consultative Sales & Business Development





Was macht uns aus bei Meltwater D/A/CH?

Unsere Unternehmenswerte treiben uns an - wir glauben an unsere Mitarbeiter und deren Potential. Wir schrecken nicht davor zurück, in Hidden Talent zu investieren und sind uns sicher, dass unsere Arbeitsumgebung geprägt von Motivation und Unterstützung im Team es jedem einzelnen ermöglicht, sein/ihr volles Potential zu entfalten.

Unser Programm bietet Dir eine extrem ambitionierte Karriere mit unzähligen Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung.

Weitere Infos zu und findest Du auf unserem Blog.

Starttermin: April/Mai oder nach Vereinbarung

Auswahlgespräche: März in Berlin

Bewirb Dich heute für Deine Chance, Teil unseres Teams zu werden. Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen.