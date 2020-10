Senior Marketing Manager (m/w/d) bei MindDoc

Frühestmöglicher Eintrittstermin November 2020

Über uns

Als Pioniere der digitalen Psychotherapie sind wir davon überzeugt, dass Technik und Therapie keine Gegensätze sind, sondern genau das, was unsere Versorgungslandschaft braucht. Unsere Mission: Noch mehr Menschen den direkten Zugang zu effektiver Psychotherapie ermöglichen. Im Bereich E-Mental-Health tun wir das bereits seit vielen Jahren: Unser Angebot umfasst die gesamte Palette von Diagnostik und Selbsthilfe per App bis hin zu wöchentlicher Psychotherapie per Videocall.

In München und Berlin arbeitet ein 90-köpfiges Team (Therapeuten, Designer, Entwickler usw.) daran, modernste Technologie mit über 30 Jahren Erfahrung in der Behandlung psychisch kranker Menschen zusammenzubringen. Als Teil der Schön Klinik-Gruppe bieten wir dabei eine besondere Kombination aus Start-up-Feeling und familiengeführtem Traditionsunternehmen.

Zur Erweiterung des Teams suchen wir ab einen Growth Hacker, der, in enger Zusammenarbeit mit unserem Chief Operating und Chief Product Officer, die Schnittstelle zwischen Product und Marketing Projekte ist und damit neue User und Kunden für unsere digitalen Angebote (v.a. Online-Therapie und unsere unbegleitete Selbsthilfe-App) generiert. Dein Arbeitsplatz ist in München oder Berlin.





Deine Aufgaben

Du bist verantwortlich für die Steuerung unserer Performance Marketing Kanäle (v.a. Google Ads und Facebook) und optimierst dabei laufend den CpX innerhalb des Budgets, das wir Dir zur freien Verfügung stellen

Für SEO unserer Website und ASO (unserer App MindDoc für iOS und Android mit mehr als 3 Mio Downloads) bist Du unser Experte, der basierend auf klaren Analysen direkt Tickets für unsere Entwickler schreiben und in den Sprint-Prozess einbringen kann

Du bist verantwortlich für unsere Lead Generation Partner in Deutschland. Das schließt klassische Affiliate-Netzwerke, aber auch eine Handvoll strategischer Partnerschaften im In- und Ausland ein

Du übernimmst dabei auch end-to-end Verantwortung für unser Tracking sowohl im Web als auch in der App innerhalb der dir bekannten gesetzlichen Vorgaben, in Deutschland v.a. der DSGVO, der DiGAV oder dem HWG

Du setzt Tests für validiertes, datenbasiertes Lernen auf (z.B. Optimierung von Landing Pages, Newsletter) und setzt sie unter Nutzung von state-of-the-art Tools mit minimalen Tech-Ressourcen um

Du vertiefst Dich in unsere Analytics-Tools (v.a. Google Analytics und Firebase sowie eigene Dashboards) und leitest daraus klare Insights und Handlungsempfehlungen für Dich und unser Management Team ab

Du bist die "single source of truth" für Ergebnisse in Bezug auf unsere Wachstums-KPIs , unter Berücksichtigung von Kosten- und Nutzenaspekten und verantwortest Branding-Kampagnen und Social Media





Dein Profil

Du kannst aus unserer Sicht ein Coder, ein Marketeer oder ein PO sein - wichtig ist uns, dass du an der Schnittstelle von allen drei Bereichen arbeiten willst und das Bindeglied zwischen “dem Marketing” und “den Techies” bist

Weil du für einige Bereiche (Performance Marketing, SEO/SEA, Tracking, etc.) der primäre Knowhow-Träger im Team sein wirst, ist ein gewisses Maß an Erfahrung (mind. 2 bis 5 Jahre) essentiell

Du bist ein Unternehmertyp mit “Hacker-Mentalität”, setzt proaktiv Deine eigene Agenda um und übernimmst gleichzeitig die end-to-end Verantwortung für Deien Projekte und die daraus resultierenden Ergebnisse

Du bist insgesamt ein Allrounder und verfügst ganz oder teilweise fundierte Expertise in den oben genannten Bereichen

Du bist ein sehr analytischer Kopf, der Analytics-Tools bedienen und große Datenmengen strukturiert auswerten kann

Du verfügst über hervorragende Englisch-Kenntnisse





Unser Angebot