CEO & Co-Founder (m/w/d) - als Joint-Venture Partner bei Moshbit GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin März 2020

Über uns

Moshbit betreibt bereits in mehreren europäischen Märkten Apps für Studierende und Universitäten. Du hast die Chance verantwortlich zu sein, auch in Deutschland die App bei Hochschulen und Universitäten zu etablieren.



Du möchtest als GeschäftsführerIn an einem Unternehmen beteiligt sein?

Du bist bereit für eine Herausforderung, wobei du ein Produkt mit bestehendem Proof-of-Market in Deutschland auf den Markt bringst?

Du interessierst dich für digitale Produkte und freust dich auf Gespräche mit EntscheidungsträgerInnen von Hochschulen und Universitäten?

Du willst in ganz Deutschland aktiv sein und an Universitäten und Hochschulen in allen Bundesländern in Deutschland unser Produkt vorstellen?

Du möchtest ein Unternehmen und ein Team aufbauen, und maßgeblich an dessen Erfolg beteiligt sein?

Moshbit hat MOCS ins Leben gerufen, um das bereits in Österreich erfolgreiche Produkt mit mehr als 180.000 aktiven Nutzern und bestehenden Kunden mit Joint-Venture Partnern in weitere Länder zu bringen. Wir suchen einen MOCS Joint-Venture Partner, der mit Moshbit gemeinsam die MOCS Deutschland GmbH aufbauen möchte.





Deine Aufgaben

Du arbeitest mit in den ersten Monaten mit dem Team aus Graz in Österreich, um das bestehende Produkt und die Adressierung der Zielgruppe Hochschulen und Universitäten zu verstehen.

Du baust in Deutschland (voraussichtlich in Frankfurt) ein Team auf, um die App in ganz Deutschland zu vermarkten.

Du suchst nach Fördermöglichkeiten und Finanzierungen für einen erfolgreichen Unternehmensstart.

Du knüpfst Kontakte im deutschen Hochschulwesen und gewinnst Hochschulen und Universitäten als Kunden. In deinen Händen liegt dabei der gesamte Prozess von der Identifizierung potenzieller Kooperationspartner bis hin zum Vertragsabschluss.

Du hältst den deutschen Hochschulmarkt fest im Blick und treibst durch deine strategischen Unternehmensentscheidungen das Wachstum in Deutschland an.





Wir bieten

Ein bestehendes Produkt, das bereits erfolgreich in einem anderen Markt aktiv ist und auch in Deutschland erste NutzerInnen hat (~50.000 Actives).

Eine Unternehmensbeteiligung zwischen 3 und 30 Prozent am deutschen Joint-Venture Unternehmen (je nach Erfahrung, Gehaltsvorstellung und bestehendes Netzwerk im Hochschulwesen).

Ein hochmotiviertes Team, das sich um die technische Weiterentwicklung kümmert, und die gesamten technischen Teile der MOCS Platform zur Verfügung stellt. (Die gesamte Produktentwicklung wird von uns übernommen, du kannst dich ausschließlich auf den Markt konzentrieren!)

Ein mehrmonatiges Coaching vom Gründerteam in Graz.





Dein Profil

Du hast Erfahrung im Gründen von Unternehmen bzw. Berufserfahrung in vergleichbaren Führungspositionen.

Du hast extrem hohe Motivation, Ausdauer und Einsatzbereitschaft zum Aufbau eines Unternehmens.

Du bist bekannt für deine Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten, dein ausgeprägtes analytisches und unternehmerisches Denken und für deine überdurchschnittliche Leistungen im akademischen und beruflichen Umfeld.

Du begeisterst dich für Digitalisierung und brennst für die herausfordernde Aufgabe, mit einem etablierten Marktführer den Schritt in einen neuen Markt zu gehen.

Du hast Freude im Austausch und im intensiven Beziehungsmanagement mit Partnern via Telefon oder im direkten Kontakt wenn du sie vor Ort besuchst. Gerade Letzteres bereitet dir Freude und du bist dementsprechend reisebereit in Deutschland.

Du sprichst sehr gutes eloquentes Deutsch und deine Englischkenntnisse sind geeignet für einen internen Austausch mit englischsprachigen KollegInnen.





Klingt spannend?

Dann informiere dich auf unserer Webseite und kontaktiere uns auf per Mail um mit uns herauszufinden ob du das MOCS Joint-Venture Unternehmen in Deutschland aufbauen möchtest. Bitte füge bereits in der ersten Mail möglichst viele Informationen über dich hinzu. Besonders ein vorhandener, glaubwürdiger Track Record wird positiv bewertet.