Praktikant (m/w/d) - Business Development & Sales bei Motius GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Motius ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit einer einzigartigen Organisationsstruktur: wir kombinieren ein festes Kernteam (ca. 50 Mitarbeiter) mit einer interdisziplinären Tech-Community (ca. 800 Mitglieder) von Softwareentwicklern, Ingenieuren, Designern und Elektrotechnikern und bauen so Produkte und Prototypen in den neuesten Technologiebereichen (u.a. A.I., Blockchain, AR/VR und vieles mehr).



Unser Core Team ist das Rückgrat des Unternehmens und verantwortlich dafür, dass wir sowohl auf technischer als auch auf Business Seite wachsen.

Unser Sales & Think Tank Team rund um unseren Co-Founder Michi ist der erste Ansprechpartner für potenzielle Kunden. Neben der Identifikation und der Ansprache von potenziellen Leads, gestalten sie auch den gesamten Prozess, um erste Ideen zu innovativen Produkten werden zu lassen. Als Intern unterstützt Du möglichst ab sofort das Team in allen Schritten und hast einen großen Impact auf das weitere Wachstum von Motius.







Deine Rolle

Unterstützung bei der Umsetzung unserer Sales Strategie in enger Zusammenarbeit mit unseren Sales & Think Tank Managern

Generierung von Leads zur Erweiterung des Kundenstamms und Erschließung neuer Kundensegment

Teilnahme an Kundengesprächen und Workshops wie z.B. unserer Innobrotzeit

Direkte Zusammenarbeit und gemeinsame Ideenumsetzung mit Michael, Co-Founder und Business Development Director







Dein Profil

Studium der Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurswesen, Betriebswirtschaft oder Vergleichbares

Professionelles und sicheres Auftreten gegenüber Entscheidungsträgern

Begeisterung für neue Technologien und Produkte

Idealerweise Vorerfahrung im Sales Bereich oder in der Industrie

Du bist proaktiv und hast eine strukturierte und eigenständige Arbeitsweise

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse







Unser Angebot

4-6-monatiges Vollzeitpraktikum mit Aussichten auf Verlängerung, Werkstudententätigkeit oder Festanstellung

Arbeit am Puls der Zeit: egal ob Blockchain, Smart City, AI, AR/VR, oder Robotics – bei uns erhältst du Einblick in die Entwicklung der Produkte von morgen

Hohe Lernkurve durch eine starke Feedbackkultur, individuelle Weiterentwicklung und weil wir dir hier bei Motius mehr zutrauen

Andere Perks & Benefits eines Startups: Viel Flexibilität und Verantwortung, flache Hierarchien, monatliche Teambuildings

2 Tage im Monat für das Lernen und Entdecken neuer Technologien (wir nennen das „ELU“)

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit CV, Motivationsschreiben und frühestem Startdatum.







Working at Motius

About our Tech Stack & Infrastructure

With a dedicated DevOps & Infrastructure team we use a continuous integration pipeline based on GitLab CI. We use Docker, Kubernetes, and Openshift for hosting and deployment. Except for that, everybody choses his/her own hardware and OS. We use Slack and O365 for communication and Nextcloud for file sharing.

Our Management Process

Our project management process follows Scrum principles with bi-weekly sprint reviews and retrospectives. A team is managed by a Team Lead in collaboration with a Project Owner. We use a digital Kanban board (Taiga or Jira) and GitLab for Issue Tracking.

Perks

Flexible work arrangements are easily possible - the core team is usually in the office between 9:30 am and 5 pm with exceptions. Home office is possible at least once a month (and more in arrangement with your supervisor). Weekends are holy.

We invest 10% of our work time for learning and exploring new technologies, we call this time ELU. It's basically at two-day company internal hackathon every month for creating prototypes and improving your skillset.

Every year, the core team is invited to a weekend Surprise Trip. We've already been to Muscat, Stockholm, andRiga.

Team & Company Culture

If you ask the colleagues around here, attributes being mentioned are mostly: a very friendly, open-minded, and collaborative environment. People help each other, go have lunch together, and laugh and chat in the kitchen/lunch area. People here are curios, positive, and self-ironic. Most of them are interested in sports, tech topics (e.g. trends), and games.

Office environment

We don't have fixed desks at Motius. Rooms and areas have certain rules and furniture and therefore offer everybody to find a place where they can be productive, e.g. in a silent room, in areas with standing desks, couches, in different meeting rooms, in a workshop, or in an open space. But, remember to always lock your screen: if not, you'll probably volunteer to bring a cake or muffins to the office.