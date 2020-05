Online Marketing (m/w/d) - Werkstudent oder Praktikant bei Motius GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Über uns

Motius ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit einer einzigartigen Organisationsstruktur: wir kombinieren ein festes Kernteam (ca. 70 Mitarbeiter) mit einer interdisziplinären Tech Community (ca. 800 Member) von Softwareentwicklern, Engineers, Designern und Elektrotechnikern um Produkte und Prototypen mit den neuesten Technologien zu bauen (u.a. A.I., Blockchain, AR/VR, IoT, und viele mehr).



Nachdem Louis, unser Head of Marketing, im letzten Jahr das Grundgerüst für eine professionelle Präsenz von Motius gebaut hat, kannst du uns als Online Marketing Werkstudent oder Praktikant bei der Weiterentwicklung und dem Ausbau unserer Online Marketing Strategie unterstützen. Bei Motius treiben uns neueste Ideen und Trends an, die wir dann in technische Innovationen für unsere Kunden verwandeln. Hierbei muss uns bei der Kommunikation der Spagat zwischen Techie-Jargon und Expertise für Talents, aber auch verständlicher Erklärung neuester Technologien und Buzzwords #Blockchain #AI #IoT #SmartCity für unsere Kunden gelingen.

Als Online Marketing Werkstudent oder Praktikant bekommst du bei uns sowohl Einblick in das operative Geschäft und übernimmst eigenverantwortlich Bereiche des Marketing, aber hast auch die Möglichkeit strategische Projekte zu initiieren und so starken Einfluss auf unsere Bekanntheit und somit auch unser Wachstum zu haben. Let’s spread the word about Motius!

Wenn du also ein Digital Marketer bist, Lust hast mit Louis unser Marketing weiter voranzutreiben und perspektivisch auch Vollzeit in unserem Team starten willst, bewerbe dich bei uns.







Deine Rolle



Konzeption und Implementierung der Social Media Strategie gemeinsam mit unserem Head of Marketing Louis

Unterstützung und Betreuung der Social Media Kanäle im Einklang mit unserer Markenstrategie

Umsetzung und Monitoring der Social Media Performance Strategie

Qualitative Websiteanalysen und kontinuierliche Verbesserung unserer Onlinepräsenz

Betreuung von SEA / SMA (Search Engine Advertising & Social Media Advertising) Kampagnen





Dein Profil

Studium im Bereich BWL mit Schwerpunkt Marketing, Kommunikationswissenschaft, Journalismus oder in einem vergleichbarer Studiengang

Erfahrung mit gängigen Marketing Methoden wie Personas oder Customer Journeys

Du hast ein Auge für Bilder und deren Sprache und schreibst Texte am liebsten in 140 Satzzeichen

Starke Ausdrucksweise in deutscher und englischer Sprache in Wort und Schrift



Idealerweise schon erste Erfahrung im Digitalen Marketing inkl. relevanten Tools (Google Ads, Google Analytics, Facebook Werbeanzeigenmager, etc.)

Du bist motiviert, Sachen voranzutreiben und auch eigene Projekte zu starten





Unser Angebot

Starker Impact auf unsere jüngste Abteilung und Chance nach Abschluss deines Studiums auch Vollzeit in unserem Team zu starten

Die Möglichkeit deine kreativen Ideen einzubringen, Verantwortung zu übernehmen und eigene Projekte umzusetzen

Arbeit am Puls der Zeit: egal ob Blockchain, Smart City, AI, AR/VR, oder Robotics – bei uns erhältst du Einblick in die Entwicklung der Produkte von morgen

Direkte Zusammenarbeit mit unserem Head of Marketing Louis

Hohe Lernkurve durch eine starke Feedbackkultur, individuelle Weiterentwicklung und weil wir dir hier bei Motius mehr zutrauen

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit CV, Motivationsschreiben und frühestem Startdatum!