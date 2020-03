Online Marketing Manager (m/w/d) bei Motius GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Über uns

Motius ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit einer einzigartigen Organisationsstruktur: wir kombinieren ein festes Kernteam (ca. 70 Mitarbeiter) mit einer interdisziplinären Tech Community (ca. 800 Member) von Softwareentwicklern, Engineers, Designern und Elektrotechnikern um Produkte und Prototypen mit den neuesten Technologien zu bauen (u.a. A.I., Blockchain, AR/VR, IoT, und viele mehr).

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir dich als Online Marketing Manager (m/f/d) mit dem Schwerpunkt auf Performance Marketing. Neben dem Deep Tech Fokus und den zukunftsweisenden R&D Projekten für renommierte Kunden zeichnet uns und unsere Marke vor allem die Community und die einzigartige Kultur & Arbeitsatmosphäre aus. Marketing richtet sich daher bei uns sowohl an potentielle Kunden als auch an potentielle Bewerber. Als zentraler Teil unseres 4-köpfigen Marketing Teams findest du die Balance aus Technologie, Reichweite und Kreation und verfolgst dabei ein Ziel: Traffic in relevante Leads und Bewerbungen zu konvertieren. Dabei arbeitest du vor allem mit Louis (Head of Marketing), zwei von unseren Gründern (Sören und Michi) und neben dem internen Team mit einer Agentur zusammen.

Zusammen machen wir Motius zum besten Arbeitsplatz für Techies und stärken unsere Positionierung als der R&D Partner für die digitale Transformation - nicht nur in München, sondern auch an vielen weiteren Standorten.







Deine Rolle



Verantwortung für alle Online Advertising Aktivitäten (ggf. Langfristig: Betreuung der Ads-Agentur)

Aufbau des Lead Nurturing Prozesses und Drip-Kampagnen

Monitoring & Reporting der Kanäle und Aktivitäten (SEO, SEA, SMM, Blog, Email, Website)

Identifikation und Feedback von Verbesserungspotential zur Optimierung der generellen Performance und Conversion

Konzeption, Umsetzung und Monitoring von Email Marketing Kampagnen







Dein Profil

Mindestens 1-3 Jahre Berufserfahrung in relevanten Bereichen; Conversion Optimierung und Performance Marketing sind ein Plus, Erfahrungen in Agenturen oder mit Agenturen sind ein Plus

Technisches Verständnis sowie hohe Toolaffinität, z.B. beim Kampagnen-Setup, der Optimierung und dem Umgang mit Tracking & Analytics

Starke analytische Fähigkeiten, eine strukturierte, selbstständige Arbeitsweise, und eine schnelle Auffassungsgabe

Sehr gute kommunikative Fähigkeiten in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Generell eine Affinität zu neuen Technologien, digitalen Trends und den Buzzwords New Work und Agilität

Leidenschaft, ein junges Unternehmen gemeinsam erfolgreich zu machen und diese Disziplin bei Motius zu pushen







Unser Angebot

Unbefristete Festanstellung mit kompetitivem Angebot, unternehmensweiter Bonusregelung und vielen Perks&Benefits, die man von einem jungen digitalen Unternehmen erwarten würde

Individuelle persönliche Weiterentwicklung mit entsprechendem Budget

Die Möglichkeit, viel auszuprobieren, aufzubauen und Marketing bei Motius auf ein nächstes Level zu heben

Allumfassendes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet und schnell viel Verantwortung

Ein Arbeitsumfeld und Kollegen, die sich am besten durch folgende Worte charakterisieren lässt: freundlich, humorvoll, wertschätzend, fordernd, intrinsisch motiviert, unternehmerisch und hands-on



Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit CV, Motivationsschreiben, frühestem Startdatum und Gehaltsvorstellung.