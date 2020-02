Product Owner & Project Manager (m/w/d) - Web/ App bei Motius GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin März 2020

Motius ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit einer einzigartigen Organisationsstruktur: wir kombinieren ein festes Kernteam (ca. 70 Mitarbeiter) mit einer interdisziplinären Tech-Community (ca. 800 Mitglieder) von Softwareentwicklern, Ingenieuren, Designern und Elektrotechnikern und bauen so Produkte und Prototypen in den neuesten Technologiebereichen (u.a. A.I., Blockchain, AR/VR und vieles mehr).



Wenn deine aktuelle Berufsbezeichnung Produktmanager, IT Consultant, Projektmanager, Scrum Master, Product Owner oder Lead Engineer / Software Engineer ist, solltest du weiterlesen.



Als Teil unseres Kernteams bist du für die Projekte generell im Bereich „Software Engineering“ verantwortlich, mit einem Fokus auf die Bereiche App- und Webdevelopment. Du strukturierst die Projekte, definierst die Architekturen, planst die Meilensteine, und führst dann die Entwicklerteams an und sorgst für einen guten Projektfortschritt. Abhängig von der Größe des Projektes, der Art des Kunden, und der Thematik / Technologie des Projektes, bist du manchmal Product Owner / Product Manager, Projektmanager, oder Lead Engineer in unseren Teams. Intern nennen wir diese Rolle Project Owner, da du je nach Projektphase als ein Product Owner oder Project Manager agierst.



Motius hat eine dezentralisierte Struktur, in der Promotions, Evaluations und persönliche Entwicklung in halbjährlichen Peer-Reviews und in so genannten Commitees, die aus erfahrenen Techies bestehen, stattfinden.





Deine Rolle



Ein Mix aus Produktmanager, Projektmanager und Lead Engineer (abhängig davon, was jedes Projekt braucht), d.h.:

Du planst und strukturierst SW Engineering Projekte im R&D Bereich, schätzt die Arbeitsaufwände und Umfänge (Fokus auf Web & App)

Du entscheidest dich für Tech Stacks und Architekturen zusammen mit dem Tech Team

Du unterstützt in der Teamauswahl und bei den Technischen Interviews

Du führst Meetings mit Kunden durch und durch eine starke methodische Ausbildung (u.a. von uns), vertrittst die Interessen deiner Teams und von Motius

Du analysierst, was das jeweils beste für die Produkte ist, die wir bauen und managest diese Anforderungen mit den verschiedenen Stakeholdern (Kunden, Entwicklerteams, Designer, etc.)

Du motivierst die Teams, stellst die richtigen Fragen, und holst dir die richtigen Leute für die richtigen Entscheidungen dazu

Abhängig von deinem Skillset und deinen Interessen: du bist ein Leadentwickler und schreibst Code zusammen mit deinem Team





Dein Profil



Abschluss in (Wirtschafts-)Informatik, Computer Science oder vergleichbar

Relevante Erfahrung im Management von Software Engineering Projekten (Projektmanagement, Patterns, Architekturen, Best Practices)

Eigene Web Development Erfahrung (bevorzugt auf JavaScript Stacks) ist von Vorteil

Du hast bereits in agilen Teams / Setups gearbeitet

Du übernimmst die Verantwortung für deine Ideen / deine Projekte

Du kannst nach Bedarf zwischen dem 80/20 Arbeitsmodus und einem sorgfältigen / detaillierten Mindset switchen

Du hast eine hohe Kommunikationsstärke in Englisch und Deutsch in Wort & Schrift





Unser Angebot



Arbeit auf modernstem Tech Stack: React, React Native, Django, Docker, Kubernetes, OpenShift, GitLab und GitLab CI, Elastic Stack, Go – und jede andere Technologie, die uns dabei hilft, neue Produkte zu bauen

Spannende Insights in die Märkte und Produkte der Zukunft durch die Zusammenarbeit mit Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen

Die Möglichkeit, die Innovationszyklen unserer Kunden zu beschleunigen und unsere Talente zu großartigen Embedded Engineers auszubilden

Unbefristete Vollzeitrolle als „Project Owner" und eine definierte Talent Journey für deine weitere Entwicklung

Andere Perks & Benefits eines Startups: Viel Flexibilität und Verantwortung, flache Hierarchien, monatliche Teambuildings, etc… uuuund:

Eigenes Personal Development Budget und 2 Tage im Monat für das Lernen und Entdecken neuer Technologien (wir nennen das „ELU“)

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit CV, Motivationsschreiben, frühestem Startdatum und Gehaltsvorstellung.