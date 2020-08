Senior Application Engineer QA & Operations (m/w/d) bei Motius GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin September 2020

Motius ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit einer einzigartigen Organisationsstruktur: wir kombinieren ein festes Kernteam (ca. 70 Mitarbeiter) mit einer interdisziplinären Tech-Community (ca. 800 Mitglieder) von Softwareentwicklern, Ingenieuren, Designern und Elektrotechnikern und bauen so Produkte und Prototypen in den neuesten Technologiebereichen (u.a. A.I., Blockchain, AR/VR und vieles mehr).



Als Senior Application Engineer QA & Operations (m/w/d) bist du Teil unseres internen Engineering & Infrastruktur Teams. Teil Deiner Rolle ist die Qualitätssicherung unserer spannenden R&D Projekte, wofür Du Prozesse etablierst, weiter entwickelst und gemeinsam mit den Development Teams umsetzt. Das reicht von automatisierten Tests und dem Aufsetzen einer Testing Infrastruktur und Pipeline bis hin zu manuellen Tests kurz vor größeren Releases. Zum anderen bist Du der erste Ansprechpartner für Support Anfragen, priorisiert diese und stellst deren Lösung in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Teams sicher. Dabei erhältst Du viele Einblicke in unterschiedlichste Projekte, arbeitest mit den neusten Tech Stacks und trägst entscheidend dazu bei, dass aus unseren Projekten erfolgreiche und stabile Produkte werden.







Deine Rolle

Du prägst unsere R&D Projekte in den Bereichen QA und Operations

Du etablierst Prozesse zur Qualitätssicherung und setzt Testpläne und -spezifikationen um

Du testest unsere digitalen Produkte und setzt einen hohen Qualitätsstandard an

Du bist Ansprechpartner für unseren internen Techsupport und unterstützt die jeweilige Problemlösung

Du baust den Bereich und die Disziplin QA und Support durch neue Prozesse, Strukturen und Tools weiter auf und übernimmst perspektivisch die Verantwortung für weitere Teammitglieder







Dein Profil

Abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik, Wirtschaftsinformatik o.ä. oder eine einschlägige Ausbildung im IT Bereich (z.B. Systemintegration, Anwendungsentwicklung o.Ä.) oder Vergleichbares

Mindestens 5 Jahre einschlägige Berufserfahrung im Software Testing (manuell und automatisiert) und in der Verbesserung dazugehöriger Prozesse

Erfahrung und/oder Neugierde für Scripting, Linux und die Rolle von DevOps im Softwareentwicklungsprozess

Dich zeichnet eine genaue, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise aus, dazu hast du einen Blick für Design

Du hast hohes Interesse an neuen Tech Trends und bist neugierig Neues zu lernen

Du warst bereits Teil von Software Entwicklungsteams, idealerweise in einem agilen Setup

Du bist gerne Ansprechpartner für verschiedene Teams und Bereiche und hast starke kommunikative Fähigkeiten in Englisch, Deutsch ist von Vorteil





Unser Angebot



Die Möglichkeit, die Innovationszyklen unserer Kunden zu beschleunigen und unsere Produktentwicklungsprozesse auf das nächste Level zu heben

Spannende Insights in die Märkte und Produkte der Zukunft durch die Zusammenarbeit mit Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen

Arbeit auf modernstem Tech Stack: React, React Native, Django, Docker, Kubernetes, OpenShift, GitLab und GitLab CI, Elastic Stack, Go – und jede andere Technologie, die uns dabei hilft, neue Produkte zu bauen

Unbefristete Vollzeitanstellung und eine definierte Talent Journey für deine weitere Entwicklung

Andere Perks & Benefits eines Startups: Viel Flexibilität und Verantwortung, flache Hierarchien, monatliche Teambuildings, etc… uuuund:

Eigenes Personal Development Budget und 2 Tage im Monat für das Lernen und Entdecken neuer Technologien (wir nennen das „ELU“)



Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit CV, Motivationsschreiben, frühestem Startdatum und Gehaltsvorstellung.