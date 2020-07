Senior Tech Specialist (m/w/d) - UI Design bei Motius GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin August 2020

Über uns

Motius ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit einer einzigartigen Organisationsstruktur: wir kombinieren ein festes Kernteam (ca. 70 Mitarbeiter) mit einer interdisziplinären Tech-Community (ca. 800 Mitglieder) von Softwareentwicklern, Ingenieuren, Designern und Elektrotechnikern und bauen so Produkte und Prototypen in den neuesten Technologiebereichen (u.a. A.I., Blockchain, AR/VR und vieles mehr).

Für unsere Kunden möchten wir nicht nur digitale Produkte mit den neusten Technologien entwickeln, sondern Produkte erschaffen, die begeistern. Wenn Dein aktueller Jobtitel UI/UX Designer, Webdesigner, Media Designer, Interaction/Visual Designer oder Concept Artist ist, dann solltest du auf jeden Fall weiterlesen.

Als Senior Tech Specialist UI Design bist Du Teil von zwei oder drei R&D Projekten, in welchen wir gemeinsam mit Kunden wie BMW, Siemens, Microsoft oder Lufthansa die Produkte von morgen entwerfen und entwickeln. Du gestaltest den kompletten Prozess von der Konzeption, über Workshops, Skizzen, Iterationen, Mockups, High-Fidelity Design bis zur Implementierung. Dazu nimmst Du eine wichtige Rolle in unserem Design Cluster ein und unterstützt das Team und die Designer aus unserer Tech Community mit Deiner UI Erfahrung.



Motius hat eine dezentralisierte Struktur, in der Promotions, Evaluations und persönliche Entwicklung in halbjährlichen Peer-Reviews und in so genannten Commitees, die aus erfahrenen Techies bestehen, stattfinden







Deine Rolle

Du kreierst die Design Phase in etwa 2-3 Engineering und Digitalen Projekten, in dem Du aus vagen Ideen konkrete Nutzerbedürfnisse ableitest und gemeinsam mit dem Team Web Applications und Apps entwickelst, die begeistern

Du bist Teil von interdisziplinären Development Teams, die einem zweiwöchigen Scrum Prozess folgen (unter Verwendung von GitLab, Slack, Kanban, Continous Integration & Delivery, etc.)



Du bringt Deine bisherige Erfahrung in unser Design Cluster ein und entwickelst Prozesse und Vorgaben (z.B. Styleguides oder Templates)

Du bist der Ansprechpartner für unsere Designer im Core Team und der Community, förderst den Austausch von Best Practices und unterstützt Einzelne bei deren Entwicklung





Dein Profil

Hochschulabschluss in Design, Medieninformatik, Web Design, Human Factors, Interaction/Grafic Design oder Vergleichbares

2 bis 5 Jahre relevante Erfahrung im Design von digitalen Produkten (Web/ App) mit entsprechenden Patterns, Libraries und Style Guides

Umfassendes Expertenwissen und Passion für den Bereich visuelles Design (Typografie, Farbe und Einheitlichkeit) sowie Interesse an UX

Du übernimmst die Verantwortung für deine Ideen / deine Projekte und hast bereits in agilen Teams / Setups gearbeitet

Sicherer Umgang mit Design- und Prototypingtools (zB. Adobe Creative Suite, Photoshop, Illustrator, InDesign, Sketch)

Sehr gute kommunikative Fähigkeiten in Deutsch und Englisch



Definitiv ein Plus: du hast Agentur- oder Beratungserfahrung und hast bereits erste Erfahrung mit Teamleitung und/oder Personalführung





Unser Angebot



Steile Lernkurve durch den Kontakt mit verschiedensten Technologien und die Zusammenarbeit mit vielen smarten Leuten aus verschiedensten Bereichen (z.B. Web, App, Mechanical Engineering, Machine Learning, etc.)

Spannende Insights in die Märkte und Produkte der Zukunft durch die Zusammenarbeit mit Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen

Die Möglichkeit, die Innovationszyklen unserer Kunden zu beschleunigen und unsere Talente zu großartigen Designer auszubilden

Unbefristete Vollzeitrolle und eine definierte Talent Journey für deine weitere Entwicklung

Andere Perks & Benefits eines Startups: Viel Flexibilität und Verantwortung, flache Hierarchien, monatliche Teambuildings, etc… uuuund:

Eigenes Personal Development Budget und 2 Tage im Monat für das Lernen und Entdecken neuer Technologien (wir nennen das „ELU“)

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit CV, Portfolio, Motivationsschreiben, frühestem Startdatum und Gehaltsvorstellung.