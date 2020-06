Unity 3D Game Developer / Entwickler (m/w/d) - e-Sport Software bei movement concepts GmbH & Co. KG

Frühestmöglicher Eintrittstermin Juli 2020

Stellenbeschreibung

Wir entwickeln ein neuartiges Trainingsgerät für die Fitnesswelt und den Profisport-Bereich, um kognitive und motorische Fähigkeiten zu trainieren. Also quasi ein bisschen Brain-Body- Tuning. Wir suchen keinen Avatar, wir suchen einen echten w/m/d Menschen, der uns in der Entwicklung von Unity Spielen unterstützt.

Unsere Spiele sind darauf abgestimmt Herzkreislauf, Muskeln und das Gehirn zu trainieren. Wir sorgen dafür, dass nicht nur Daumen fitter werden, sondern der gan- ze Körper. Wir unterstützen als enabling partner der esports player foundation, die besten Gamer der Welt und bauen gemeinsam Spiele, um gaming skills zu verbessern.





Wir suchen dich

Movement concepts sucht ab sofort, am besten gestern :-) eine/-n Unity 3D Game Developer w/m/d (oder vergleichbare Berufsausbildung) für eine Vollzeit-Festanstellung in Schweinfurt. (Keine Sorge, Name muss nicht Programm sein. Wir sind ein bunter Haufen aus Fleisch- fressern, Vegetariern und Veganern. Und das in Schweinfurt. Ja Schweinfurt ist mega!)







Was dich erwartet

Mitentwicklung und Programmierung von verschiedenen Spielen in 2D/3D

Du hast Ideen wir haben Ideen. Zusammen haben wir Ideen hoch2

Einbindung in ein agiles bestehendes Team inkl. Entwicklern, Product Owner und Grafikern

Integration der Software in das Trainingsgerät

Test der Software am Trainingsgerät. (Falls körperlich möglich :))





Was wir uns von dir wünschen



Abgeschlossenes Studium im Bereich (Medien-) Informatik

Game Development, gleichwertige Ausbildung oder langjährige Erfahrung in der Spieleentwicklung

Erfahrung in C#, PHP, Json, GIT und Unity

Genauso viel Bock auf Game Entwicklung wie wir

Affinität zu den Themen Sport und Bewegung

Falls du aber in deinem ganzen Leben noch kein Sport gemacht hast, aber gut bist in dem was du tust, kannst du dich trotzdem bewerben

Wir spielen Fußball oder Basketball, nicht Tennis oder Golf = Wir sind Teamspieler, Einzelspieler haben es bei uns schwer

Erfahrung mit AWS wäre mega, ist aber kein muss







Was wir bieten

Extrem hübsche Mitarbeiter :)

ein modernes Arbeitsumfeld

junges agiles Team

familiäre Atmosphäre

Eigenverantwortung, Gestaltungsfreiheit und individuelle Entwicklungs- möglichkeiten

schnelle Entscheidungswege

Wenn du guten Output gibst, bekommst du von uns Input

Kaffee, Wasser und Obst

Du kannst bei uns kostenfrei im eigenen Fitnessclub trainieren, erhältst eine Massage pro Woche und kannst quasi nebenbei an deinem Sixpack arbeiten

Und falls dir noch was einfällt: Sag Bescheid. Vielleicht haben wir das auch :-)





LET’S PLAY



Also, worauf wartest du noch. Schick uns deine Bewerbung. Wehe du verwendest analoges Papier. PDF wäre super.



movement concepts GmbH & Co. KG

Floridastraße 3

D-97424 Schweinfurt